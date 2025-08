Goiás entra para o top 10 de estados mais impactados pelo iFood

Crescimento de 39% no impacto da plataforma garante ao estado posição de destaque no cenário nacional

Samuel Leão - 06 de agosto de 2025

iFood, o maior app de delivery do país. (Foto: Divulgação)

O impacto do iFood na economia de Goiás teve um salto expressivo nos últimos anos. Segundo levantamento da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), a atividade da plataforma movimentou 0,57% do PIB estadual em 2024 — um crescimento de 39% em relação a 2022.

Com isso, Goiás entrou para o grupo dos 10 estados com maior participação proporcional do chamado “Efeito iFood”, atrás apenas de São Paulo, Paraná e Paraíba.

A atuação da empresa também impulsionou a geração de empregos, com 30 mil postos de trabalho diretos e indiretos criados no território goiano.

Ainda segundo a pesquisa, o estado responde por 2,7% do PIB nacional gerado pelo iFood. Já a região Centro-Oeste representa 7,3% desse total. O levantamento mostra que o app vem fortalecendo a economia local, movimentando cadeias produtivas e abrindo novas oportunidades de renda para milhares de pessoas.

Com a implementação de nova estratégicas, a gigante da tecnologia brasileira pretende atingir a marca de 300 restaurantes parceiros apenas em Goiânia.