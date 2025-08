Dono do iFood diz por que as entregas demoraram tanto em Anápolis e revela sentimento na disputa com a 99 Food em Goiânia

Em entrevista exclusiva, concedida à Rápidas, Diego citou peculiaridades de Anápolis e minimizou a disputa travada com a chinesa 99 Food

Samuel Leão - 06 de agosto de 2025

Diego Barreto, CEO do iFood. (Foto: Divulgação/iFood)

Dono e CEO do iFood, Diego Barreto foi a atração principal do iFood Move 2025, mega evento da líder do mercado de delivery no Brasil realizado em São Paulo.

Em um discurso inicial, nesta segunda-feira (05), o executivo subiu ao palco para falar sobre os desafios da operação do iFood neste momento de pesada concorrência e citou várias das cidades, inclusive Anápolis, para dizer que conhece bem o Brasil e as peculiaridades do país

Foram, segundo ele, 8 mil quilômetros percorridos por estrada para vivenciar quase que anonimamente a cultura dos restaurantes parceiros e consumidores.

O fato de ter citado a cidade goiana chamou atenção deste colunista, que não perdeu a oportunidade de chamá–lo para uma “rápida” entrevista e saber se a fala foi por acaso.

No bate-papo, percebi que não. Diego acabou explicando porque as entregas demoram na cidade e minimizou a disputa travada com a chinesa 99 Food em Goiânia.

“Anápolis é uma cidade ultra-horizontal, com muitos condomínios. Ela demanda uma operação muito diferente de logística por causa dessa alta concentração de condomínios”, adiantou.

Ele explicou ainda que essa característica acaba mudando os parâmetros, por exemplo, de cálculo do tempo de entrega e deslocamento, para um consumidor de renda ascendente.

“É uma cidade que cresce muito, e cresce muito a renda. Isso me chamou muito a atenção”, emendou.

Resultados da “guerra” em Goiânia aberta pela 99 Food

Ao ser indagado sobre o saldo já registrado na disputa travada entre iFood e 99 Food em Goiânia, cidade escolhida como um dos primeiros “laboratórios” pela empresa chinesa para retornar ao setor, Diego se divertiu.

“Nesse último mês eu cresci 35% em Goiânia, em relação ao mesmo mês do ano passado. Não gosto de chamar isso de guerra, estamos vivendo, trabalhando”, defendeu.

Ele ainda brincou com o conceito de “guerra do delivery”, que para ele não seria cabível ao contexto, e concluiu de maneira descontraída: “Estou feliz, não é?”.

Em Goiânia, a atuação da 99 Food começou no dia 09 de junho e serviu como um teste, em ambiente “controlado”, para a empresa traçar perspectivas no país.

Avanço das linhas em novos estados

Apesar da aparente despreocupação com a disputa, abastecida especialmente pela trajetória de sucesso no domínio do mercado de aplicativos de delivery no Brasil, o iFood Move 2025 se deparou com uma coincidência, no mínimo, intrigante.

Isso porque o evento ocorreu simultaneamente ao início das operações da 99 Food em São Paulo, que foi anunciada para o começo de agosto.

Apesar do anúncio circular nas redes, reações de internautas apontam um começo tímido por parte de chinesa.

“Estou desde as 23h59 com a Amarelinha nas costas e até agora nada”, escreveu um internauta.

Outro também publicou “não começaram nada ainda, o que aconteceu? Que dia realmente terá início?”.

Antiga concorrente, Uber virou parceira do iFood

Enquanto a 99 integra o próprio aplicativo de transporte de pessoas ao delivery, conseguindo levantar dados acerca dos horários, locais e hábitos de consumo dos clientes, a iFood firma uma parceria com a Uber, prometendo “subir o sarrafo” na disputa pela integração 360º.

Vale lembrar que, em 2022, a Uber Eats, proposta do grupo Uber para bater de frente com a iFood, acabou optando por encerrar as operações no Brasil.

Novas armas e metas na “não-guerra”, segundo Diego Barreto

Como uma experiente empresa de tecnologia, a iFood busca avançar em diversas direções, anunciando novidades como o iFood Pago, que oferece capital de giro e financiamento para restaurantes parceiros sem exigir garantia, e também a “maquinona”, máquina de cartão própria com ofertas de cashback.

Entre os benefícios prometidos pela player chinesa está a isenção de comissões e mensalidades por 24 meses.

A proposta segue sendo anunciada para São Paulo mas, de acordo com fontes ouvidas pela Rápidas, já teria sido flexibilizada em Goiás, com a divulgação de anúncios que oferecem apenas 12 meses.

Já a iFood prepara outras estratégias, como o chamado Hits iFood, que seleciona pratos com o melhor custo-benefício e em promoção, e o Turbo iFood, programa que irá sinalizar para o usuáriio quais são as opções com o preparo mais veloz.

A gigante da tecnologia brasileira planeja alcançar 200 milhões de pedidos por mês até 2028, alcançando também 80 milhões de clientes. Atualmente, são contabilizados 55 milhões de clientes e 120 milhões de pedidos mensais.

