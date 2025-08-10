Pabllo Vittar leva puxão de cabelo de fã em show e reage com tapa

Vídeo do momento, registrado por um fã, viralizou nas redes sociais. Nele, a artista aparece próxima à plateia, tirando fotos e retomando o show após o incidente

Folhapress - 10 de agosto de 2025

Momento da artista pop reagindo a puxão de cabelo viralizou na web. (Foto: Captura)

Pabllo Vittar, 31, levou puxão de cabelo de um fã durante show em Recife, Pernambuco, e reagiu com um tapa.

Durante a apresentação de sexta-feira (8), a cantora interagia com o público quando um fã puxou sua lace. Logo em seguida, Pabllo reagiu com um tapa.

O vídeo do momento, registrado por um fã, viralizou nas redes sociais. Nele, a artista aparece próxima à plateia, tirando fotos e retomando o show após o incidente.

A reação gerou debate entre os fãs. “Bem feito. Vamos ter noção, né? Pabllo Vittar desce para ficar juntinho com todo mundo, aí vem um sem noção e faz isso”, comentou um internauta.