Veja por cima como foi o incêndio na área externa de condomínio da MRV, em Anápolis
Imagens aéreas feitas pelo Corpo de Bombeiros de Anápolis, no final da tarde deste domingo (10), mostram a atuação dos militares no combate ao fogo que tomou conta de tubulações de PVC na área externa do Condomínio Arcos do Jardim, da construtora MRV.
O edifício está em fase final de obras e fica na Avenida Patriarca, a principal via que corta o bairro de Lourdes.
Como mostrado pelo Portal 6, as chamas tóxicas puderam ser percebidas por quem passava pela BR-153 e sobretudo por moradores das regiões Central e Leste da cidade.
O fogo já foi controlado e os bombeiros atuam no rescaldo (resfriamento) do local.
A reportagem já entrou em contato com a assessoria de imprensa da MRV em Goiás e aguarda um posicionamento sobre a situação.
Vale reforçar que, até o momento, os danos foram apenas materiais.
