Veja por cima como foi o incêndio na área externa de condomínio da MRV, em Anápolis

Arcos do Jardim está em fase final de obras na Avenida Patriarca, principal via que corta o bairro de Lourdes.

Da Redação - 10 de agosto de 2025

Condomínio Arcos do Jardim, da construtora MRV, ainda não está habitado. (Foto: Divulgação/ Corpo de Bombeiros)

Imagens aéreas feitas pelo Corpo de Bombeiros de Anápolis, no final da tarde deste domingo (10), mostram a atuação dos militares no combate ao fogo que tomou conta de tubulações de PVC na área externa do Condomínio Arcos do Jardim, da construtora MRV.

O edifício está em fase final de obras e fica na Avenida Patriarca, a principal via que corta o bairro de Lourdes.

Como mostrado pelo Portal 6, as chamas tóxicas puderam ser percebidas por quem passava pela BR-153 e sobretudo por moradores das regiões Central e Leste da cidade.

O fogo já foi controlado e os bombeiros atuam no rescaldo (resfriamento) do local.

A reportagem já entrou em contato com a assessoria de imprensa da MRV em Goiás e aguarda um posicionamento sobre a situação.

Vale reforçar que, até o momento, os danos foram apenas materiais.

