6 calçados que não podem faltar no guarda roupa de uma mulher
Peças curingas que combinam estilo, conforto e versatilidade
Ter um guarda-roupa funcional vai muito além de roupas. Os sapatos certos fazem toda a diferença no visual, ajudando a compor desde looks casuais até produções mais elegantes. Investir em modelos versáteis garante que você esteja sempre preparada para qualquer ocasião.
1. Scarpin preto
Clássico e atemporal, combina com looks de trabalho, festas e eventos formais. O salto alonga a silhueta e traz sofisticação instantânea.
2. Tênis branco
Confortável e estiloso, é perfeito para produções casuais e modernas. Funciona bem com jeans, vestidos e saias, dando um ar despojado.
3. Sandália de tiras
Ideal para dias quentes ou ocasiões especiais, deixa o look delicado e feminino. Opte por cores neutras para facilitar as combinações.
4. Bota de cano curto
Versátil para o inverno e meia-estação, combina com calças, vestidos e saias. Pode ser usada tanto em produções mais pesadas quanto mais românticas.
5. Sapatilha básica
Ótima opção para quem busca conforto sem abrir mão da elegância. Vai bem no trabalho e em momentos mais descontraídos.
6. Rasteirinha
Prática e confortável, é indispensável para dias de calor e passeios informais. Modelos com pedrarias ou tiras diferenciadas dão charme extra.
Escolher bons calçados é investir em versatilidade e durabilidade. Com esses modelos no armário, é possível criar combinações para qualquer momento, sempre com estilo.
