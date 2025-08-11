6 calçados que não podem faltar no guarda roupa de uma mulher

Peças curingas que combinam estilo, conforto e versatilidade

Gabriella Licia - 11 de agosto de 2025

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Ter um guarda-roupa funcional vai muito além de roupas. Os sapatos certos fazem toda a diferença no visual, ajudando a compor desde looks casuais até produções mais elegantes. Investir em modelos versáteis garante que você esteja sempre preparada para qualquer ocasião.

6 calçados que não podem faltar no guarda-roupa de uma mulher

1. Scarpin preto

Clássico e atemporal, combina com looks de trabalho, festas e eventos formais. O salto alonga a silhueta e traz sofisticação instantânea.

2. Tênis branco

Confortável e estiloso, é perfeito para produções casuais e modernas. Funciona bem com jeans, vestidos e saias, dando um ar despojado.

3. Sandália de tiras

Ideal para dias quentes ou ocasiões especiais, deixa o look delicado e feminino. Opte por cores neutras para facilitar as combinações.

4. Bota de cano curto

Versátil para o inverno e meia-estação, combina com calças, vestidos e saias. Pode ser usada tanto em produções mais pesadas quanto mais românticas.

5. Sapatilha básica

Ótima opção para quem busca conforto sem abrir mão da elegância. Vai bem no trabalho e em momentos mais descontraídos.

6. Rasteirinha

Prática e confortável, é indispensável para dias de calor e passeios informais. Modelos com pedrarias ou tiras diferenciadas dão charme extra.

Escolher bons calçados é investir em versatilidade e durabilidade. Com esses modelos no armário, é possível criar combinações para qualquer momento, sempre com estilo.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!