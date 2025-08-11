CNJ vai lançar sistema para rastreio judicial de criptoativos

Alteração pretende evitar a evasão de valores por meio dos criptoativos como, por exemplo, o Bitcoin (BTC) e o Ethereum (ETH)

Moeda com a logo do Bitcoin.(Foto: Reprodução/CanalTech)

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) vai implantar o CriptoJud, ferramenta que vai agilizar a localização e o bloqueio de criptomoedas e ativos digitais de devedores em processos judiciais. O anúncio foi feito pelo presidente do órgão, ministro Luís Roberto Barroso, durante a 10ª Sessão Ordinária de 2025.

O sistema permitirá que ordens sejam enviadas de forma unificada para corretoras, centralizando a busca, a custódia e, futuramente, a conversão dos valores para moeda nacional.

A integração será feita via Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJBr) e operará com altos padrões de segurança. A alteração pretende evitar a evasão de valores por meio dos criptoativos como, por exemplo, o Bitcoin (BTC) e o Ethereum (ETH), que até então eram de difícil rastreio e execução.

Antes, a verificação exigia o envio de ofícios a cada empresa separadamente. Agora, todo o processo será eletrônico e simultâneo, resultado de uma parceria com a Associação Brasileira de Criptoeconomia (Abcripto).

A expectativa é tornar o cumprimento das decisões mais rápido, seguro e eficiente para empresas, investidores e o próprio Judiciário.

