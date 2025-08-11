Juiz manda revista Piauí retirar reportagem do ar sobre fraudes de aposentadorias em Caiapônia

Publicação revelava que pecuaristas estariam se passando por lavradores para obter benefícios indevidos, com um prejuízo estimado em R$ 1 milhão para o INSS

Samuel Leão - 11 de agosto de 2025

Fórum de Caiapônia. (Foto: Google/Paulo Afonso)

Uma reportagem da revista Piauí, uma das mais conceituadas do país, que denunciava um esquema de aposentadorias irregulares em Caiapônia (GO) foi retirada do ar no último sábado (9), apenas um dia após sua publicação.

A publicação, intitulada “O paraíso goiano da previdência”, revelava que pecuaristas estariam se passando por lavradores para obter benefícios indevidos, com um prejuízo estimado em R$ 1 milhão para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A decisão liminar partiu do juiz Eduardo Guimarães de Morais, da Comarca de Caiapônia.

No meio jornalístico, a decisão do magistrado está sendo vista como censura.

A Piauí afirmou que irá recorrer da decisão. Rápidas acompanhará os desfechos.

Aparecida de Goiânia também reforça fiscalização de bares, boates e distribuidoras

Seguindo o exemplo de Goiânia e Anápolis, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, agora sob a gestão do prefeito Leandro Vilela (MDB), apertou o cerco na fiscalização de bares, boates e distribuidoras.

A operação “GGIM em Ação”, focada em irregularidades como falta de licença ambiental e ocupação indevida de calçadas, resultou na interdição de sete estabelecimentos em apenas dois dias.

Cinco startups goianas recebem incentivo do Governo de Goiás

Adelita Reusable, Aminsecta, CREIO Brasil, Pachamama Socioambiental e Terra Carbono foram as cinco startups vencedoras do programa Negócios Inovadores de Impacto Socioambiental (NIIS).

As empresas receberão incentivos do governo estadual e devem se destacar nos próximos anos por unirem tecnologia e transformação socioambiental.

A seleção contou com 17 participantes e uma banca com investidores e analistas do Shark Tank Brasil.

Esquema de compra de votos por PIX leva à cassação de prefeito em Joviânia

O prefeito de Joviânia, Max Barbosa (Podemos), seu vice e a cúpula da Câmara Municipal tiveram seus mandatos cassados após a descoberta de um esquema de compra de votos.

As investigações apontaram transferências suspeitas via Pix, realizadas entre agosto e outubro de 2024, como prova da fraude.

A Justiça determinou a realização de uma nova eleição para a Mesa Diretora da Câmara.

Presidente da Câmara de Cachoeira Alta é preso por suspeita de corrupção

Josuel de Freitas (PP), presidente da Câmara Municipal de Cachoeira Alta, foi preso preventivamente na última sexta-feira (8) sob suspeita de corrupção, falsidade ideológica e associação criminosa.

Ele e um assessor são investigados por supostamente desviarem mais de R$ 110 mil em diárias de viagens e cursos que nunca aconteceram. A defesa classificou a prisão como “desproporcional” e informou que já recorreu da decisão.

Nota 10

Para a Prefeitura de Goiânia, que reforçou o atendimento à população em situação de rua para amenizar os impactos da recente frente fria.

Nota Zero

Para a estranha censura à imprensa, como no caso da reportagem da revista Piauí. Retirar uma matéria investigativa do ar, especialmente uma que apura o uso de dinheiro público, é um péssimo sinal para a liberdade de expressão e para o direito da sociedade de ser informada.