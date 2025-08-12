Caminhão perde o controle em Anápolis e motorista “faz o L” para evitar acidente

Há menos de uma semana, ônibus da Urban também perdeu o controle e foi parar dentro de residência, no mesmo bairro

Davi Galvão Davi Galvão -
Motorista fez manobra e parou o caminhão em formato de L. (Foto: Reprodução)
Um acidente com uma carreta bitrem carregada de arroz interditou parte da Rua Eurípedes Barsanulfo, na esquina com a Rua 9 de Julho, na Vila São José, em Anápolis, na manhã desta terça-feira (12).

O veículo, que seguia de Querência (MT) para uma empresa de grãos no JK Industrial, perdeu o freio durante a subida e voltou de ré.

A situação só não escalou para um acidente ainda mais sério graças a rápida atuação do motorista, ao perceber o que estava acontecendo.

Isso porque ele conseguiu “dobrar” o veículo, formando um “L”, o que impediu danos maiores. Parte da carga caiu no asfalto e a estrutura do bitrem foi danificada, atingindo também a cabine.

Apesar disso, ninguém ficou ferido e nenhum morador ou outro motorista foi atingido.

Vale destacar que, há menos de uma semana, um ônibus da Urban perdeu o controle em uma subida, também na Vila São José e acabou indo parar dentro de uma residência.

Ônibus invadiu residência na Vila São José, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

