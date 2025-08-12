Motoristas registram Virginia dirigindo em Goiânia e flagrante pode render multa grave
Influenciadora foi filmada trafegando com as filhas em situação que pode gerar penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro
Além da recente separação do casamento de cinco anos com o cantor Zé Felipe, a influenciadora Virginia voltou a ser alvo de polêmica — desta vez, envolvendo as filhas.
Um vídeo publicado no Instagram, na segunda-feira (11), mostra a dona da marca We Pink, Virginia, dirigindo pelas ruas de Goiânia. Nas imagens, as filhas aparecem sem o cinto de segurança. Maria Flor, de 2 anos, está no banco da frente, enquanto a mãe conduz o veículo.
No banco traseiro, outras duas pessoas aparecem. Uma delas é Maria Alice, filha mais velha de Virginia, que está sentada no colo de uma passageira, também sem cinto.
De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, transportar crianças no banco dianteiro sem os requisitos de segurança — quando têm menos de 10 anos e altura inferior a 1,45 metro — é infração gravíssima. No banco traseiro, a ausência do uso correto do cinto também configura irregularidade, já que o equipamento precisa estar posicionado no ombro, peito e quadril do ocupante.
O transporte de criança no colo de outro passageiro é igualmente proibido, mesmo que o cinto de segurança envolva as duas pessoas.
Segundo o CTB, a infração é punida com multa de R$ 293,47, 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e retenção do veículo até a regularização. Em caso de reincidência, o valor pode chegar a aproximadamente R$ 880,41.
