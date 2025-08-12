Motoristas registram Virginia dirigindo em Goiânia e flagrante pode render multa grave

Influenciadora foi filmada trafegando com as filhas em situação que pode gerar penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro

Gabriella Pinheiro - 12 de agosto de 2025

Virginia mostra filhas no carro sem cinto. (Foto: Reprodução)

Além da recente separação do casamento de cinco anos com o cantor Zé Felipe, a influenciadora Virginia voltou a ser alvo de polêmica — desta vez, envolvendo as filhas.

Um vídeo publicado no Instagram, na segunda-feira (11), mostra a dona da marca We Pink, Virginia, dirigindo pelas ruas de Goiânia. Nas imagens, as filhas aparecem sem o cinto de segurança. Maria Flor, de 2 anos, está no banco da frente, enquanto a mãe conduz o veículo.

No banco traseiro, outras duas pessoas aparecem. Uma delas é Maria Alice, filha mais velha de Virginia, que está sentada no colo de uma passageira, também sem cinto.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, transportar crianças no banco dianteiro sem os requisitos de segurança — quando têm menos de 10 anos e altura inferior a 1,45 metro — é infração gravíssima. No banco traseiro, a ausência do uso correto do cinto também configura irregularidade, já que o equipamento precisa estar posicionado no ombro, peito e quadril do ocupante.

O transporte de criança no colo de outro passageiro é igualmente proibido, mesmo que o cinto de segurança envolva as duas pessoas.

Segundo o CTB, a infração é punida com multa de R$ 293,47, 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e retenção do veículo até a regularização. Em caso de reincidência, o valor pode chegar a aproximadamente R$ 880,41.

