Anápolis vai ganhar novo Instituto Histórico e Geográfico com sede no Centro

Fundado no dia 30 de junho de 2025, o IHGA surge com a missão de aprofundar os estudos sobre Anápolis e região, complementando o trabalho de outras instituições históricas nacionais e estaduais, como o Instituto Histórico e Geográfico do Brasil (IHGB),fundado em 1838, e o IHGG, já em 1932.

Em entrevista à coluna Rápidas, o presidente do IHGA e doutor em sociologia, Juscelino Polonial, destacou que o Instituto se diferencia por não apenas iniciar produções, dado o contexto mais tardio de sua fundação, mas por focar também na produção histórica já existente sobre Anápolis, feita por anapolinos, incluindo trabalhos de mestrado e doutorado.

“O IHGB surgiu em um contexto em que as obras que tratavam da história do Brasil eram predominantemente escritas por estrangeiros, já nosso instituto surge em um contexto em que a história de Anápolis já possui uma base documental sólida”, explicou.

A diretoria executiva é composta por nomes como o ex-procurador-geral do município, Luiz Carlos Mendes (vice-presidente), a professora e escritora Edna Eloi (secretária-geral) e o vereador Marcos Carvalho (PT) (diretor financeiro), além de outros 15 membros fundadores com currículos de peso.

O IHGA será aberto à filiação de interessados nas áreas de humanidades, com uma contribuição mensal de R$ 20. A sede, localizada na Rua Leopoldo de Bulhões,Centro de Anápolis, é uma casa da família do presidente, construída nos anos 60, cedida em um gesto de valorização do projeto, com o apoio de sua irmã, Alessandra Polonial.

O lançamento oficial do Instituto está marcado para 19 de setembro, com a publicação de um livro do presidente sobre a História de Goiás, “Terra do Anhanguera”, já em sua quinta edição, marcando o início das atividades que incluirão cursos, palestras e eventos focados na história local.