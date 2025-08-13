Anápolis vai ganhar novo Instituto Histórico e Geográfico com sede no Centro
Quase um século após a criação do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás (IHGG), Anápolis alcança a fundação do Instituto Histórico e Geográfico de Anápolis (IHGA), uma entidade dedicada a preservar, pesquisar e divulgar a história e diversos atributos da cidade.
Fundado no dia 30 de junho de 2025, o IHGA surge com a missão de aprofundar os estudos sobre Anápolis e região, complementando o trabalho de outras instituições históricas nacionais e estaduais, como o Instituto Histórico e Geográfico do Brasil (IHGB),fundado em 1838, e o IHGG, já em 1932.
Em entrevista à coluna Rápidas, o presidente do IHGA e doutor em sociologia, Juscelino Polonial, destacou que o Instituto se diferencia por não apenas iniciar produções, dado o contexto mais tardio de sua fundação, mas por focar também na produção histórica já existente sobre Anápolis, feita por anapolinos, incluindo trabalhos de mestrado e doutorado.
“O IHGB surgiu em um contexto em que as obras que tratavam da história do Brasil eram predominantemente escritas por estrangeiros, já nosso instituto surge em um contexto em que a história de Anápolis já possui uma base documental sólida”, explicou.
A diretoria executiva é composta por nomes como o ex-procurador-geral do município, Luiz Carlos Mendes (vice-presidente), a professora e escritora Edna Eloi (secretária-geral) e o vereador Marcos Carvalho (PT) (diretor financeiro), além de outros 15 membros fundadores com currículos de peso.
O IHGA será aberto à filiação de interessados nas áreas de humanidades, com uma contribuição mensal de R$ 20. A sede, localizada na Rua Leopoldo de Bulhões,Centro de Anápolis, é uma casa da família do presidente, construída nos anos 60, cedida em um gesto de valorização do projeto, com o apoio de sua irmã, Alessandra Polonial.
O lançamento oficial do Instituto está marcado para 19 de setembro, com a publicação de um livro do presidente sobre a História de Goiás, “Terra do Anhanguera”, já em sua quinta edição, marcando o início das atividades que incluirão cursos, palestras e eventos focados na história local.
Júri Popular de fazendeiro que matou a ex-esposa em loja do Jundiaí será dia 10 de setembro
O fazendeiro Edney Pereira dos Santos, que invadiu o escritório da ex-esposa, a empresária Regiane Pires da Silva, localizado no bairro Jundiaí, em Anápolis no mês de março de 2024, vai a Júri Popular no dia 10 de setembro.
O caso chocou a cidade e foi flagrado por câmeras de segurança de estabelecimento, uma loja de peças automotivas. Na época, o fazendeiro fugiu e foi localizado em Tocantins.
Professor de matemática deve ser uma das apostas do PT em Goiás
Dentre os possíveis candidatos ao cargo de deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores (PT), em Goiás, ressurge o nome de Delúbio Soares.
Professor de matemática, ele seria um dos preferidos do presidente Lula (PT), e deve receber reforço inclusive financeiro.
Colégio de Anápolis que teve destaque no Enem 2024 deve receber homenagem na Câmara
Situado na Vila Jaiara, o Centro de Ensino em Período Integral (CEPI) Gomes de Souza Ramos conseguiu figurar na lista das 50 melhores escolas públicas do Brasil no Enem 2024.
Em reconhecimento ao feito, o vereador professor Marcos Carvalho (PT) convocou uma moção de aplauso para o dia 19 de agosto, às 09h na Câmara Municipal de Anápolis.
MPGO arquiva investigação contra John Deere em Catalão
A 3ª Promotoria de Justiça de Catalão decidiu arquivar procedimento que apurava suposto dano ambiental cometido pela John Deere na zona rural do município. A apuração teve início após a SEMAD multar a empresa por supressão irregular de vegetação em área de seis hectares.
Conforme o Ministério Público de Goiás (MPGO), ficou comprovado que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Catalão (SEMMAC) é órgão licenciador habilitado e que a empresa possuía todas as licenças ambientais emitidas pela pasta. Diante da regularidade constatada e da inexistência de fundamento para ação judicial, o caso foi encerrado.
Nota 10
Para Agrodefesa de Goiás, que lançou o selo do Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte (Susaf-GO) para garantir a segurança alimentar dos produtos de origem animal considerados artesanais.
Nota Zero
Para Gustavo Gayer (PL), que foi “lacrar” utilizando a IA Grok do X, antigo Twitter, e acabou levando uma invertida após outro usuário fazer um balanço entre o moralismo do deputado e o histórico de direção embriagado resultando até em mortes. Grok foi categórico: “hipocrisia extrema”.