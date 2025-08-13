Moradores de Catalão, Itumbiara, Mineiros, Uruaçu, Anicuns e Ouvidor podem se inscrever para receber Aluguel Social

Interessados precisam atender a alguns requisitos para poderem receber o auxílio, que dura 18 meses

Natália Sezil - 13 de agosto de 2025

Aluguel social, em Goiás. (Foto: Edgard Soares/ Governo de Goiás)

Moradores de seis municípios goianos já podem se inscrever para receber o benefício concedido pelo programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social, promovido pela Agência Goiana de Habitação (Agehab) junto ao Goiás Social.

Ao todo, serão preenchidas 2.050 vagas. As chances estão distribuídas entre Anicuns (150), Catalão (500), Itumbiara (500), Mineiros (500), Ouvidor (100) e Uruaçu (300).

Beneficiários da iniciativa terão acesso a um auxílio mensal de R$ 350, com duração de 18 meses. O objetivo é ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social a pagarem o aluguel em um imóvel regular.

Interessados podem se candidatar gratuitamente por meio do site do programa, ou pelo aplicativo “Aluguel Social”, disponível na Play Store e na Apple Store. O prazo de inscrições vai até 11 de setembro.

São requisitos obrigatórios para participar: ter o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado no município onde mora, ter renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa, e residir há pelo menos três anos no mesmo município, além de ter mais de 18 anos ou ser emancipado.

Também é necessário atender a pelo menos uma da seguinte lista de condições: estar superendividado, morar em condição precária (improvisada/invadida), estar com nome negativado (SPC/Serasa), ou ser mulher com medida protetiva vigente.

A lista ainda inclui ser idoso, pessoa com deficiência, ou pai/mãe solo; já ter participado de seleção de moradia da Agehab, mas não ter sido contemplado; estar em programas sociais do estado; ou ser estudante da UEG ou bolsista do Probem.

Mais informações estão disponíveis pelo site da Agehab, ou pelos telefones: (62) 3096-5000 (WhatsApp – Marilar), (62) 3096-5005 e 3096-5050.

Além disso, é possível acessar a resposta para as principais perguntas relacionadas ao Aluguel Social clicando aqui.

