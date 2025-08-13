Morte de arquiteta comove Anápolis: “querida, amável, doce e inteligente”

Nas redes sociais, Flávia Ogata se descrevia como "viciada em livros, vinhos e boas histórias"

Augusto Araújo Augusto Araújo -
Flávia Ogata era empresária e arquiteta. (Foto: Reprodução/Instagram)

Morreu nesta quarta-feira (13) Flávia Ogata, arquiteta e proprietária da Viveiro Sakura, loja de plantas e acessórios localizada no bairro Jundiaí, em Anápolis.

O anúncio foi feito pelas redes sociais do estabelecimento e da firma de arquitetura dela, a Ogata Arquitetura.

Diversas pessoas conhecidas da arquiteta lamentaram o falecimento. “Tão querida, amável, doce e inteligente. Nosso Clube do Livro não será o mesmo sem sua presença”, disse uma internauta.

Já outra destacou: “Minha cliente, super educada e íntegra. Sempre confiou a mim e ao meu trabalho. Descanse em paz”.

A causa da morte de Flávia não foi confirmada. Ela deixa o esposo e duas filhas.

O velório será realizado às 16h na funerária Pax Primavera, sala 1. Já o enterro será no cemitério São Miguel, às 10h desta quinta-feira (14).

Augusto Araújo

Augusto Araújo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, é editor do Portal 6. Já atuou em veículos como o Jornal Opção e tem experiência em assessoria de comunicação. Apaixonado por esportes, preza pela apuração rigorosa, pela clareza na informação e pelo compromisso com o interesse público.

