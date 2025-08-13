Morte de arquiteta comove Anápolis: “querida, amável, doce e inteligente”
Nas redes sociais, Flávia Ogata se descrevia como "viciada em livros, vinhos e boas histórias"
Morreu nesta quarta-feira (13) Flávia Ogata, arquiteta e proprietária da Viveiro Sakura, loja de plantas e acessórios localizada no bairro Jundiaí, em Anápolis.
O anúncio foi feito pelas redes sociais do estabelecimento e da firma de arquitetura dela, a Ogata Arquitetura.
Nas redes sociais, Flávia se descrevia como “viciada em livros, vinhos e boas histórias”.
Diversas pessoas conhecidas da arquiteta lamentaram o falecimento. “Tão querida, amável, doce e inteligente. Nosso Clube do Livro não será o mesmo sem sua presença”, disse uma internauta.
Já outra destacou: “Minha cliente, super educada e íntegra. Sempre confiou a mim e ao meu trabalho. Descanse em paz”.
A causa da morte de Flávia não foi confirmada. Ela deixa o esposo e duas filhas.
O velório será realizado às 16h na funerária Pax Primavera, sala 1. Já o enterro será no cemitério São Miguel, às 10h desta quinta-feira (14).
