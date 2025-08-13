Motociclista morre após acidente envolvendo carro de luxo em bairro nobre de Goiânia
Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer a vítima, mas ela não resistiu
Uma motociclista, ainda não identificada, morreu após se envolver em um acidente com um carro de luxo enquanto trafegava pelo Setor Sul, em Goiânia, no final da tarde desta quarta-feira (13).
O acidente aconteceu na Avenida Deputado Jamel Cecílio. Motoristas que passavam pela via minutos depois ainda presenciaram a cena, com o carro modelo Mercedes Benz GLA200FF ainda no local.
Tanto a Polícia Militar (PM) quanto o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender à ocorrência.
Inicialmente, o que testemunhas informaram aos socorristas seria de que a vítima estava inconsciente, mas ainda respirando, com uma provável fratura na coluna.
Apesar disso, a motociclista acabou não resistindo, com o óbito sendo confirmado ainda no local. Informações preliminares apontam que ela estava usando capacete no momento da colisão.
Agora, as autoridades competentes devem apurar a dinâmica do acidente, tomando as devidas medidas legais sobre os possíveis responsáveis pelo ocorrido.
Ver essa foto no Instagram
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!