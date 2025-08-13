Motociclista morre após acidente envolvendo carro de luxo em bairro nobre de Goiânia

Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer a vítima, mas ela não resistiu

Natália Sezil - 13 de agosto de 2025

Motociclista trafegava pelo Setor Sul no momento do acidente. (Foto: Reprodução)

Uma motociclista, ainda não identificada, morreu após se envolver em um acidente com um carro de luxo enquanto trafegava pelo Setor Sul, em Goiânia, no final da tarde desta quarta-feira (13).

O acidente aconteceu na Avenida Deputado Jamel Cecílio. Motoristas que passavam pela via minutos depois ainda presenciaram a cena, com o carro modelo Mercedes Benz GLA200FF ainda no local.

Tanto a Polícia Militar (PM) quanto o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender à ocorrência.

Inicialmente, o que testemunhas informaram aos socorristas seria de que a vítima estava inconsciente, mas ainda respirando, com uma provável fratura na coluna.

Apesar disso, a motociclista acabou não resistindo, com o óbito sendo confirmado ainda no local. Informações preliminares apontam que ela estava usando capacete no momento da colisão.

Agora, as autoridades competentes devem apurar a dinâmica do acidente, tomando as devidas medidas legais sobre os possíveis responsáveis pelo ocorrido.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal 6 (@portal6noticias)



Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!