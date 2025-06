Após atrito em condomínio de luxo de Anápolis ir parar na polícia, empresa de segurança se pronuncia

Segundo a TecnoGuarda Vigilância e Segurança todos os protocolos aplicados seguem rigorosamente os regulamentos internos

Samuel Leão - 03 de junho de 2025

Condomínio Grand Trianon, em Anápolis. (Foto: Captura/Google Street View)

Após um encarregado de obras que trabalhava no condomínio Grand Trianon ter um desentendimento com um segurança da Tecnoguarda, terceirizada responsável pela prestação do serviço, a situação que acabou evoluindo e foi parar na polícia. Nesta terça-feira (03), a empresa emitiu um posicionamento sobre o caso.

Segundo a TecnoGuarda Vigilância e Segurança, empresa especializada em vigilância patrimonial no mercado há mais de 27 anos, todos os protocolos aplicados seguem rigorosamente os regulamentos internos de cada condomínio.

Ainda foi expresso que os procedimentos são padronizados e isentos de discriminação, sendo pautados por critérios técnicos, legalmente embasados e amplamente conhecidos pelos condôminos.

Por fim, a empresa também reforçou que repudia qualquer forma de desrespeito ou desvio de conduta, tanto pelos seus colaboradores quanto de qualquer parte.

Em tempo

Um trabalhador de 27 anos, encarregado de obras, denunciou ter sido alvo de ofensas e ameaça por parte de um segurança do condomínio de luxo Grand Trianon durante um procedimento de rotina no dia 14 de maio.

O jovem reclamou da exigência constante de retirar o capacete para verificação na saída da unidade, o que provocou o segurança a xingá-lo de “zé ruela e nojento” e a levar a mão à arma.

O caso só chegou à polícia no dia 28, após o trabalhador denunciar o episódio à supervisora da empresa de segurança TecnoGuarda, que presta serviço no condomínio. Dois dias depois da discussão, o segurança voltou a importunar o funcionário, acusando-o de ter tentado “manchá-lo” na empresa.

O trabalhador respondeu desafiando o segurança a falar pessoalmente, o que agravou a situação e resultou na expulsão do profissional do condomínio. Ele então formalizou a denúncia criminal por ameaça e constrangimento ilegal.

Confira o posicionamento da empresa TecnoGuarda, na íntegra, no link aqui.