Morador de Anápolis se impressiona com cascavel encontrada em chácara: “olha o tamanho dessa danada”

Espessura, além do chocalho na cauda, realmente dá a impressão de que o réptil é bem maior. Mas não é o caso

Danilo Boaventura - 10 de agosto de 2025

Bombeiros militares capturam cascavel em setor de chácaras, em Anápolis. (Foto: Divulgação/ Corpo de Bombeiros)

A captura de uma serpente no final da tarde deste domingo (10) chamou atenção no setor de chácaras Recreio Jardim, em Anápolis.

Já adulta, a cascavel que estava entre os entulhos do terreno deu trabalho para os militares do Corpo de Bombeiros.

O Portal 6 teve acesso aos registros da ação. Em um deles, a voz de um morador impressionado com a extensão do animal se destaca: “olha o tamanho dessa danada”.

A reportagem apurou que a serpente capturada tem no máximo 1,5 metros.

No entanto, a espessura, além do chocalho na cauda, realmente dá a impressão de que o réptil é bem maior. Mas não é o caso.

