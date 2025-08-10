Morador de Anápolis se impressiona com cascavel encontrada em chácara: “olha o tamanho dessa danada”
Espessura, além do chocalho na cauda, realmente dá a impressão de que o réptil é bem maior. Mas não é o caso
A captura de uma serpente no final da tarde deste domingo (10) chamou atenção no setor de chácaras Recreio Jardim, em Anápolis.
Já adulta, a cascavel que estava entre os entulhos do terreno deu trabalho para os militares do Corpo de Bombeiros.
O Portal 6 teve acesso aos registros da ação. Em um deles, a voz de um morador impressionado com a extensão do animal se destaca: “olha o tamanho dessa danada”.
A reportagem apurou que a serpente capturada tem no máximo 1,5 metros.
No entanto, a espessura, além do chocalho na cauda, realmente dá a impressão de que o réptil é bem maior. Mas não é o caso.
