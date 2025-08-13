Muito além das roupas: a utilidade secreta da máquina de lavar

Com alguns cuidados e técnicas simples, é possível usar a máquina para facilitar tarefas que, normalmente, dariam muito mais trabalho

Pedro Ribeiro - 13 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Youtube/Canal Adenice Andrade)

Máquina de lavar é um eletrodoméstico indispensável para cuidar das roupas, mas o que pouca gente sabe é que ela pode ser muito mais versátil do que parece.

Com alguns cuidados e técnicas simples, é possível usar a máquina para limpar outros itens da casa e facilitar tarefas que, normalmente, dariam muito mais trabalho.

Muito além das roupas: a utilidade secreta da máquina de lavar

Além de roupas, a máquina de lavar pode higienizar cortinas leves, tapetes pequenos, tênis e até almofadas, desde que verifique a etiqueta de lavagem. Também é útil para lavar capas de sofá, roupas de cama volumosas e bichos de pelúcia. Essa versatilidade economiza tempo e esforço, evitando lavagens manuais demoradas.

Cuidados para não danificar o aparelho

Nem tudo pode ser colocado na máquina de lavar. Objetos muito pesados, itens com partes metálicas soltas ou peças que soltem tinta podem causar danos. Use sempre sacos protetores para peças delicadas e escolha ciclos adequados para cada tipo de material. Assim, você protege tanto o objeto quanto o funcionamento da máquina.

Higienização interna da máquina

Para manter o desempenho, a própria máquina de lavar precisa ser limpa regularmente. Resíduos de sabão, fiapos e umidade acumulada podem causar mau cheiro e até prejudicar o resultado das lavagens. Um ciclo com água quente, vinagre e bicarbonato a cada mês ajuda a eliminar impurezas e prolonga a vida útil do aparelho.

Economia e praticidade no dia a dia

Ao explorar todo o potencial da máquina de lavar, você reduz idas à lavanderia e economiza água e energia, pois consegue reunir mais peças em um único ciclo. Além disso, ganha mais tempo livre para outras atividades.

A máquina de lavar pode ser muito mais do que um equipamento para roupas. Com uso inteligente, ela se torna uma aliada para cuidar de diversos itens da casa, mantendo tudo limpo e bem conservado com o mínimo de esforço.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!