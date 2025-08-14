Truque fácil para deixar o vidro do forno como novo (os restaurantes fazem isso)

Com esse tutorial, a limpeza do aparelho depois do uso não vai exigir mais paciência e força para remover a sujeira grossa

Magno Oliver - 14 de agosto de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

O forno é um eletrodoméstico muito utilizado em casa para diversas receitas, porém limpar ele após o uso costuma ser uma tarefa muito cansativa. Isso porque o vidro presente na porta frequentemente acumula respingos de gordura e alimentos queimados, escurecendo a visibilidade e exigindo esforço físico e tempo prolongado para limpar.

Muita gente tenta soluções caseiras ou produtos prontos para dar uma limpeza completa no forno, mas poucas entregam resultado satisfatório. Profissionais da gastronomia e cozinhas de alto fluxo encontram dificuldades parecidas e desenvolveram métodos que unem rapidez e eficácia para deixar o forno com cara de novo.

O problema se agrava quando a sujeira forma uma camada dura, isso já é conhecido por cozinheiros que fazem limpezas constantes nele. E um truque fácil que muitos restaurantes usam para deixar o vidro do forno com aparência de novo bombou nas redes sociais.

A dica envolve uma combinação poderosa: pasta de bicarbonato de sódio com água aplicada sobre a superfície, seguida de raspagem cuidadosamente feita com espátula de silicone, mantida bem paralela à superfície do vidro. Essa técnica efetiva remove a crosta queimada sem riscar o vidro, e depois basta um pano de microfibra para remover resíduos e dar brilho.

Você usa três partes de bicarbonato para uma parte de água, cria uma pasta espessa, aplica na superfície e deixa agir por 20 minutos. Em seguida, retire o grosso deslizando a espátula rente ao vidro. Depois use um pano macio úmido para garantir o acabamento sem manchas ou riscos.

