Flagra: visual do novo Tiggo 5X começa a ser testado pela CAOA Chery

Veículo da marca, com fábrica em Anápolis, foi visto no interior de São Paulo

Paulo Roberto Belém - 15 de agosto de 2025

Veículo foi visto nas ruas de Sumaré, interior de São Paulo (Foto: Reprodução/Instagram)

A CAOA Chery não tem investido somente em carros topo da marca, com fábrica em Anápolis. Prova disso é que o SUV de entrada da montadora, o Tiggo 5X, foi flagrado nas ruas, todo camuflado, tentando esconder, em versão real, as mudanças por quais passou.

Segundo o Motor 1 Com, o protótipo reestilizado foi visto em Sumaré, interior de São Paulo, por um perfil do Instaram e divulgado na mesma rede pelo @placaverde. A estreia é esperada para o primeiro semestre de 2026.

As mudanças do Tiggo 5X seguirão a linha dos irmãos maiores Tiggo 7 e Tiggo 8. Na parte frontal, o modelo adotará faróis mais pontiagudos com iluminação full LED e uma nova grade com detalhes cromados.

O acabamento será em preto brilhante, mais proeminente, avançando pelas laterais do para-choque. Os faróis de neblina serão substituídos por DRLs verticais, acompanhando a tendência das marcas concorrentes.

Na traseira, as lanternas passam a ser interligadas por uma barra de LED, enquanto a lateral ganha uma falsa terceira janela, criando a impressão de uma carroceria mais longa, informou o portal.

O Motor 1 Com destacou que é no interior do veículo que a principal novidade deverá ser notada. Isso porque o painel foi desenhado de forma integrada, reunindo, em uma única peça, as telas digitais do quadro de instrumentos e da central multimídia.

Por fim, para dar aquele ar de “algo a mais”, o modelo receberá melhorias no acabamento e nos equipamentos, como carregamento de celular por indução e bancos dianteiros com ajustes elétricos.

