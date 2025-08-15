Fotos mostram que advogado que levou tapa durante audiência do TJGO também já foi espancado

Registros mostram um histórico de lesões e hematomas provocados por unhadas, mordidas e perfurações por todo corpo com objetos contundentes

Da Redação - 15 de agosto de 2025

Portal 6 teve acesso a fotos que mostram que o profissional também já sofreu outras agressões mais graves. (Foto: Portal 6)

Publicada em primeira mão pela coluna Rápidas, a cena que mostra um advogado recebendo um tapa durante uma audiência do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) está sendo repercutida por vários sites de notícias do país.

Agora, o Portal 6 teve acesso a fotos que mostram que o profissional também já sofreu outras agressões mais graves.

Os registros mostram um histórico de lesões e hematomas provocados por unhadas, mordidas e perfurações com objetos contundentes.

Os ferimentos estão espalhados pelo rosto, costas, mãos, braços e pescoço.