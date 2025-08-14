Advogado foi surpreendido com tapa no rosto durante audiência do TJGO

Profissional reage apenas com o semblante de dor e de surpresa

Samuel Leão - 14 de agosto de 2025

Advogado estava participando de audiência de custódia. (Foto: Captura)

A coluna Rápidas teve acesso ao registro de uma audiência remota realizada no final do último mês de julho pelo Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) que mostra um advogado recebendo um tapa durante uma audiência de custódia.

A agressão ocorre durante a leitura do parecer do Ministério Público de Goiás (MPGO), quando o defensor é surpreendido por alguém que, aparentemente, é uma mulher.

O advogado apenas reage com um semblante de dor e surpresa.

Os demais participantes, que tiveram o rosto embaçado, também se surpreendem com o ato, porém com discrição.