Influenciador Hytalo Santos é preso após denúncia de exploração de menores nas redes sociais

Ministério Público investiga vídeos com adolescentes e crianças. Justiça já havia imposto medidas como bloqueio das redes sociais e apreensão de eletrônicos

Isabella Valverde - 15 de agosto de 2025

Investigações ganharam repercussão após o youtuber Felca publicar um vídeo denunciando casos de “adultização”. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O influenciador paraibano Hytalo Santos foi preso nesta sexta-feira (15) em São Paulo. Ele é investigado pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) e pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) por suposta exploração e exposição de menores de idade em conteúdos publicados nas redes sociais.

As investigações ganharam repercussão após o youtuber Felca, que tem mais de 4 milhões de inscritos, publicar um vídeo denunciando casos de “adultização” de crianças e adolescentes.

Desde então, o nome de Hytalo passou a ser alvo de medidas judiciais determinadas pela Justiça da Paraíba, em resposta a uma ação civil pública do MPPB.

Na última terça-feira (12), a Justiça determinou a suspensão do acesso de Hytalo às redes sociais e a desmonetização dos conteúdos já publicados, o que impede que ele receba retorno financeiro por esses vídeos.

A decisão também proibiu o influenciador de manter qualquer tipo de contato com os adolescentes citados no processo, em caráter provisório.

Além disso, na quinta-feira (14), policiais apreenderam aparelhos eletrônicos na casa do influenciador em João Pessoa, incluindo celulares e um computador.

A operação foi autorizada pelo juiz Antônio Rudimacy Firmino com permissão para arrombamento, se necessário.

No dia anterior, a tentativa de cumprir mandado de busca no mesmo local foi frustrada, já que o imóvel estava fechado.

Em nota, a defesa de Hytalo informou que ele não tinha conhecimento prévio da execução do mandado de busca e apreensão por se tratar de medida judicial sigilosa.

Os advogados afirmaram que o influenciador está à disposição da Justiça, nega todas as acusações e que confia no esclarecimento dos fatos.

“Hytalo reitera que jamais compactuou com qualquer ato atentatório à dignidade de crianças e adolescentes e que tudo restará definitivamente provado no curso da investigação e perante o público que nele confia e o acompanha nas redes sociais”, diz o comunicado.

