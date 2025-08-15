Laudo pericial vai indicar causa de incêndio em área externa do Condomínio Arcos do Jardim

Fogo ficou tão intenso que a fumaça preta pôde ser vista em diversos pontos da cidade

Davi Galvão - 15 de agosto de 2025

Fumaça do incêndio se espalhou rapidamente. (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil (PC) segue investigando a causa do incêndio de grandes proporções que tomou conta das tubulações de PVC localizadas na parte externa do Condomínio Arcos do Jardim, no Bairro de Lourdes, em Anápolis.

As chamas tiveram início na tarde do último domingo (10) e se alastraram rapidamente, assustando moradores. O fogo ficou tão intenso que a fumaça preta pôde ser vista em diversos pontos da cidade.

Ao Portal 6, o delegado Ariel Oliveira, titular da 6ª DP e responsável pelas investigações, esclareceu que o episódio não contou com testemunhas além dos bombeiros, que devem ser ouvidos na próxima semana.

Apesar disso, revelou que até o momento as autoridades acreditam ter se tratado de um acidente. Porém, é necessário aguardar um laudo pericial para mais informações.

A MRV, imobiliária responsável pelo condomínio, disse apenas que o incêndio segue sendo investigado pela PC.

Ninguém se feriu durante o ocorrido e os danos foram apenas materiais.

*Colaborou Augusto Araújo

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!