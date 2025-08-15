Nacional de Sinuca: Baianinho de Mauá vai enfrentar desafio contra Cobrinha em Anápolis

Evento vai acontecer no Ginásio de Esportes Gracinda Maria, no setor Antônio Bueno, em setembro

Profissional da sinuca, atleta Baianinho de Mauá marcará presença no evento em Anápolis. (Foto: Marcos Ribolli)

O Nacional de Sinuca chega à Anápolis nos dias 19, 20 e 21 de setembro, com a participação ilustre do “Pelé” das mesas verdes, o astro Baianinho de Mauá.

No evento, ele deve enfrentar o rival histórico Cobrinha, em uma disputa que vale muita grana e ainda deverá ser transmitida ao vivo em canais pelo Youtube.

Em entrevista à Rápidas, a organização relatou a expectativa de um público de mais de 3 mil pessoas, tendo como base eventos anteriores realizados na cidade.

A competição vai ocorrer no Ginásio Poliesportivo Gracinda Maria da Silva, situado na grande praça do setor Antônio Fernandes, região Norte de Anápolis.

Mais detalhes, tais como o preço dos ingressos e das participações nas disputas, devem ser divulgados na próxima semana.

