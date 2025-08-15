Nacional de Sinuca: Baianinho de Mauá vai enfrentar desafio contra Cobrinha em Anápolis

Evento vai acontecer no Ginásio de Esportes Gracinda Maria, no setor Antônio Bueno, em setembro

Samuel Leão - 15 de agosto de 2025

Profissional da sinuca, atleta Baianinho de Mauá marcará presença no evento em Anápolis. (Foto: Marcos Ribolli)

O Nacional de Sinuca chega à Anápolis nos dias 19, 20 e 21 de setembro, com a participação ilustre do “Pelé” das mesas verdes, o astro Baianinho de Mauá.

No evento, ele deve enfrentar o rival histórico Cobrinha, em uma disputa que vale muita grana e ainda deverá ser transmitida ao vivo em canais pelo Youtube.

Em entrevista à Rápidas, a organização relatou a expectativa de um público de mais de 3 mil pessoas, tendo como base eventos anteriores realizados na cidade.

A competição vai ocorrer no Ginásio Poliesportivo Gracinda Maria da Silva, situado na grande praça do setor Antônio Fernandes, região Norte de Anápolis.

Mais detalhes, tais como o preço dos ingressos e das participações nas disputas, devem ser divulgados na próxima semana.