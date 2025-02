Cobrinha x Baianinho de Mauá: todos os detalhes do duelo da sinuca em Goiânia

Super Desafio terá duas etapas: jogo principal e revanche, valendo uma premiação alta

Paulo Roberto Belém - 21 de fevereiro de 2025

Duelo acontece em março (Foto: Captura/Youtube/Arquivo Pessoal)

Um goiano bom de sinuca, ou melhor, entre os jogadores fora da curva da modalidade no estado, Cobrinha vai duelar com campeão nacional Baianinho de Mauá no dia 15 de março, em Goiânia.

O Super Desafio se estende no dia 16 de março com a revanche e terá como premiação a bagatela de R$ 20 mil. O evento acontece no Ginásio de Esportes do Jardim América, localizado na Avenida T-9.

No mesmo dia, paralelo ao duelo, ocorre o Campeonato Qualify, se estendendo até o domingo (17), sendo que o vencedor terá uma vaga para a Liga Brasileira de sinuca em São Paulo, com as passagens aéreas pagas.

Considerado como um dos melhores jogadores do Brasil na modalidade par ou impar, Cobrinha conta com o apoio da torcida que pode prestigiar o evento, adquirindo os ingressos pela ticketeria WBS Ingressos.

Estão disponíveis o acesso individual para os dias 15, 16 e 17 de março ao valor de R$ 20, ou o passaporte para os três dias pelo preço de dois, custando R$ 40.