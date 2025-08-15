Polícia Civil mantém segredo em investigação sobre gravíssimo acidente com membros da instituição na GO-330, em Leopoldo de Bulhões

Caso está sob responsabilidade do Grupo Especial de Investigações Criminais de Anápolis. SES informou ao Portal 6 que delegado e estagiária permanecem em estado grave no HUGO

Gabriella Pinheiro - 15 de agosto de 2025

Policial civil e estagiária ficaram feridos em acidente após viatura capotar na GO-330. (Foto: Reprodução)

Passadas quase 3 semanas após o gravíssimo acidente de trânsito na GO-330 que resultou na morte do policial Ananias Batista, de 52 anos, e da estagiária Amanda Monteiro, de 19 anos, e deixou o delegado Leonardo Sanches, de 44 anos, e a estagiária Ana Caroliny Siqueira, de 18, em estado grave, a Polícia Civil (PC) mantém segredo sobre os rumos da investigação.

O Portal 6 procurou contato com a equipe de comunicação da Polícia Civil (PC), para saber o andamento do processo.

A corporação se limitou a dizer que “as investigações ainda estão em andamento e, quando for oportuno, iremos prestar novas informações à imprensa sobre o acidente”.

Vale resaltar que o caso está sob responsabilidade do Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic) de Anápolis.

Em paralelo, a reportagem ainda entrou em contato com a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), que respondeu que o estado de saúde do delegado e da estagiária, internados no Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), segue grave, estável, em cuidados intensivos. Ambos estão internados em leito de UTI.

Relembre

O caso aconteceu na manhã do dia 31 de julho, em um trecho entre Leopoldo de Bulhões e Silvânia.

A colisão envolveu uma viatura da Polícia Civil (PC) da cidade de Silvânia, que retornava de uma diligência em Nerópolis, quando um caminhão faz um movimento súbito, forçando o automóvel a sair da estrada.

Devido a isso, o veículo foi arremessado para fora da pista e capotou diversas vezes. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local e confirmaram os óbitos.

