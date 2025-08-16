6 profissões que podem pedir para trabalhar em home office

Trabalho online se consolida cada vez mais e carreiras conectadas atingem altas demandas no mercado

Magno Oliver - 16 de agosto de 2025

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O home office, o famoso trabalho remoto, transformou-se em alternativa muito requisitada por algumas profissões e empresas nos últimos anos. Confira algumas que podem pedir para trabalhar do conforto de casa.

1. Designer Gráfico

O profissional que cuida de projetos visuais que são elaborados e enviados digitalmente, podendo ser produzidos em casa com softwares gráficos. Nessa carreira, a comunicação com o cliente é feita por e-mail, WhatsApp ou videoconferência, e os arquivos necessários você compartilha por plataformas seguras.

2. Social Media / Community Manager

Uma carreira que lida com o monitoramento de redes sociais, criação de posts e interação com seguidores tudo em tempo real e pela internet. As métricas e análises você acompanha remotamente, e campanhas são planejadas em nuvem. A presença digital é gerenciada totalmente à distância.

3. Professor(a) / Instrutor(a) Online

A era digital transportou esses profissionais para as telas e agora aulas são ministradas via videoconferência ou gravadas para plataformas de ensino à distância (EAD). Eles prepara materiais com distribuição e avaliação integralmente online. A educação passa a acontecer em ambiente doméstico com eficácia e sem trânsito.

4. Redator(a) / Copywriter de Conteúdos

Esse profissional redige artigos, cria conteúdos e campanhas publicitárias em qualquer lugar que estiver, basta apenas um computador e internet. A revisão e feedback você faz tudo de forma online, e os prazos recebem monitoramento via ferramentas de gestão de tarefas. A voz do texto é moldada digitalmente e sem necessidade de ter que ir para um ambiente físico bater ponto.

5. Desenvolvedor(a) de Software

Trabalha com atividades de codificação e testes de forma remota. Ferramentas colaborativas permitem que equipes distribuídas criem, revisem e implantem códigos sem deslocamentos ou pegar trânsito. O foco na lógica e comunicação digital favorece o conforto do trabalho em home office.

6. Consultor(a) de Marketing Digital

Especialistas em planejamento de campanhas, análise de dados e recomendações estratégicas para clientes por meio de reuniões virtuais. O profissional desenvolve relatórios tudo digitalmente, e as ações de trabalho recebem monitoramento online. Você conduz o trabalho de casa com qualidade e frequência de qualidade.

