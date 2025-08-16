Anápolis pode ganhar mais um colégio militar; bairro já foi definido

Cidade conta atualmente com quatro unidades, que se destacam pela disciplina, bom desempenho dos alunos e alta procura por vagas

Isabella Valverde - 16 de agosto de 2025

Farda do Colégio da Polícia Militar do Estado de Goiás (CEPMG). (Foto: Leo Iran)

Anápolis pode ganhar em breve o quinto Colégio Estadual da Polícia Militar (CEPMG). A informação foi dada pelo deputado estadual Amilton Filho (MDB), durante entrevista à Rádio Imprensa nesta semana.

Segundo o parlamentar, a unidade deve ser instalada no Recanto do Sol, que atualmente conta com um colégio em construção e outro passando por reconstrução.

A região é uma das que mais cresce na cidade, com aproximadamente 60 mil habitantes, e a chegada de um CEPMG nesse modelo pode colaborar também com a segurança e a organização da grande Recanto do Sol.

Amilton afirmou que tem mantido conversas com lideranças comunitárias e moradores para alinhar a proposta.

O modelo de ensino dos colégios militares se destaca pela disciplina, bom desempenho dos alunos e alta procura por vagas todos os anos.

Atualmente, Anápolis conta com quatro CEPMGs em funcionamento: Arlindo Costa, na Vila Santa Isabel; Cesar Toledo, no Jardim Alexandrina; Gabriel Issa, na Vila Nossa Senhora D’Abadia; e Onofre Quinan, no Bairro de Lourdes.

Para a quinta unidade, o próximo passo será a apresentação de um projeto de lei na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). O texto precisará ser votado, aprovado e encaminhado ao Executivo.

