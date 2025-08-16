Jovem sofre emboscada violenta de torcida organizada em Goiânia após sair do trabalho

Vítima foi localizada por policiais no Hugol e contou versão dela sobre o ocorrido

Augusto Araújo - 16 de agosto de 2025

Jovem afirma que foi emboscado na saída de barbearia, em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Um jovem de 27 anos foi vítima de uma emboscada violenta na noite desta sexta-feira (15), no Setor São José, em Goiânia.

Após encerrar o expediente na barbearia, ele foi surpreendido por cerca de dez homens ligados a uma torcida organizada, que o agrediram brutalmente e chegaram a usar um facão no ataque.

A Polícia Militar (PM) foi acionada após uma denúncia de que a vítima teria sido sequestrada na porta de um salão de beleza da região, sendo colocado à força em um veículo.

Porém, após apurações, foi constatado que ele conseguiu chegar por conta própria até o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), onde recebeu atendimento médico.

Na unidade de saúde, a vítima relatou que os agressores chegaram em dois carros, desembarcaram rapidamente e iniciaram a série de agressões físicas.

Apesar da gravidade da violência, o jovem não forneceu detalhes sobre a identidade dos envolvidos, apenas confirmando ser integrante de uma torcida organizada

Assim, a suspeita é de que o ataque tenha sido praticado por membros de uma torcida rival em Goiânia.

Caberá agora à Polícia Civil (PC) dar continuidade às investigações sobre o ocorrido.

