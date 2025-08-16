Morte de padre que marcou história em Anápolis gera comoção nas redes sociais

Joaquim Pinto Magalhães foi pároco do Santuário de Santo Antônio, comunidade tradicional do Centro da cidade

Paulo Roberto Belém - 16 de agosto de 2025

Sacerdote foi pároco do Santuário de Santo Antônio, em Anápolis (Foto: Reprodução/YouTube)

Morreu nesta sexta-feira (14), o padre Joaquim Pinto Magalhães Filho. O sacerdote trabalhou por muitos anos em Anápolis, à frente do Santuário de Santo Antônio, localizado no Centro da cidade.

O falecimento do líder religioso ocorreu em Fortaleza, Ceará, estado do qual era natural. Entretanto, foi em Anápolis que Joaquim ganhou notoriedade, marcando presença no movimento católico.

Em um comunicado, a Diocese de Anápolis destacou a presença do padre no exercício do sacerdócio, sendo ordenado no final da década de 1980.

No período em que esteve presente em Goiás, Joaquim foi pároco em Goianápolis e depois em Anápolis, onde fez história na comunidade de Santo Antônio. Foi ele quem trabalhou e presenciou a elevação da paróquia em santuário.

Pelas redes sociais, o Santuário Santo Antônio relembrou a trajetória do padre na comunidade. ”Dedicou sua vida ao serviço da Igreja e da comunidade católica de Anápolis”, publicaram.

Um dos que lamentaram a morte do sacerdote foi o artista Silvio Morais. ”Sou muito grato ao Pe. Joaquim. Fiz pra ele os quadros da via-sacra do Santuário Santo Antônio, meu primeiro trabalho feito em relevo em igreja. Que Deus o acolha no seu reino eterno”, disse.

Outro fiel comentou. ”Obrigado por tantos momentos de fé e toda dedicação pelo nosso Santuário Santo Antônio. Estará para sempre nas nossas lembranças e nos nossos corações”.

Joaquim Pinto Magalhães Filho, desde 2019, residia em Fortaleza. O padre estava internado em uma unidade de saúde por conta de um AVC.

O corpo está sendo velado na capital cearense e o sepultamento ocorrerá em Canindé, também no Ceará.

