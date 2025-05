Com fama de unir casais, “santo casamenteiro” será celebrado em barraquinhas de Anápolis; veja a programação

Ao todo, três paróquias estarão em festa, com duas dedicadas a Santo Antônio

Paulo Roberto Belém - 29 de maio de 2025

Paróquia Santuário Santo Antônio fica na Avenida Tiradentes, Centro de Anápolis (Foto: Reprodução)

O mês de junho chega com a promessa de muitas barraquinhas, por conta dos eventos juninos, mas antes, um santo específico da igreja católica será celebrado em duas grandes paróquias locais. Trata-se de Santo Antônio, conhecido por ser “casamenteiro”.

Em Anápolis, quem protagoniza as celebrações é a Paróquia Santuário Santo Antônio, que vai realizar entre os dias 1 e 13 de junho, a Trezena em Honra a Santo Antônio de Pádua, aliando momentos religiosos e parte social.

Às 18h, haverá exposição do Santíssimo Sacramento, com as missas começando às 19h de segunda-feira a sábado e às 19h30 aos domingos. As barraquinhas com as comidas típicas iniciam logo após as celebrações.

Dentro da programação, a paróquia destaca pontos especiais, sendo a Alvorada de Santo Antônio marcada para o dia 1º de junho às 07h e um bingo especial no dia 07 às 13h30.

Paróquia São Francisco de Assis – Jundiaí

Outra comunidade a celebrar Santo Antônio, é a Paróquia São Francisco de Assis. Lá, as celebrações ocorrem entre 31 de maio e 15 de junho, sendo que a trezena vai até o dia 12.

As missas serão às 19h, exceto nos sábados, sendo às 17h. Na véspera do Dia de Santo Antônio, 12 de junho, a celebração ganha um caráter especial com uma bênção aos casais durante a missa, em alusão ao Dia dos Namorados, data associada ao santo casamenteiro.

A paróquia também destaca que no dia 13 de junho, serão quatro missas ao longo do dia: às 7h – quando haverá benção dos carros, às 12h, às 15h – com unção dos enfermos, e às 19h – Missa Solene com o Pároco Frei Carlos.

Por lá, a parte social da paróquia acontece de 3 a 15 de junho, logo após as missas, oferecendo comidas típicas, atividades para a família e uma programação musical diversificada diária, com almoço especial para o dia 15.

Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Vivian Parque

Agora, começando no dia 06 de junho e indo até o dia 15, a Paróquia Sagrado Coração de Jesus fará a sua celebração. Entre 06 e 14, a parte religiosa começa às 05h30 e às 19h e no dia 15 às 09h e 19h.

A parte social com as barraquinhas promete música ao vivo todos os dias com comidas típicas e leilões. Destaque para um almoço especial no dia 15 de junho após a missa das 10h.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, especialmente de Goiás, tudo online e em tempo real para você!