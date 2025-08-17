Conheça a cidade goiana que tem nome de time de futebol, mas o significado é totalmente diferente

Apesar da coincidência com o famoso clube paulista, a origem do nome nada tem a ver com o esporte

17 de agosto de 2025

Quando alguém ouve falar em Palmeiras de Goiás, logo vem à mente o tradicional time paulista, um dos mais vitoriosos do futebol brasileiro.

Mas, curiosamente, a cidade goiana que leva esse mesmo nome não tem qualquer ligação com o esporte.

A escolha foi inspirada em algo bem mais simples e ao mesmo tempo marcante: a natureza.

No início do século XX, a localidade ainda era chamada São Sebastião do Alemão, em referência a um dos primeiros moradores.

Com o crescimento da comunidade, o lugar ganhou destaque e, em 1917, por força da Lei nº 540, foi rebatizado como Palmeiras.

O motivo era óbvio para os moradores: a região era rica em palmeiras nativas do cerrado, como buritis e guerobas, que se destacavam na paisagem.

A história, no entanto, não parou por aí. Em 1943, durante o governo estadual, o município passou a se chamar Mataúna, palavra de origem indígena que significa “mata escura”.

Mas o novo nome não caiu no gosto da população. Apenas quatro anos depois, em 1947, a cidade recuperou oficialmente o título de Palmeiras, com o acréscimo “de Goiás” para evitar confusão com outros municípios e reforçar a identidade local.

Assim, Palmeiras de Goiás carrega em seu nome uma curiosidade que sempre gera comentários.

Quem chega de fora imagina uma homenagem ao time paulista, mas descobre que a denominação está ligada às raízes do cerrado e à história da formação da cidade.

Hoje, além de seu nome peculiar, o município se destaca pelo agronegócio, pela hospitalidade e pela importância regional.

Mas nunca perde essa característica curiosa: uma cidade goiana que leva o mesmo nome de um gigante do futebol, só que por razões completamente diferentes.

