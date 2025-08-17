Divino Costa, cinegrafista que fez história na TV Anhanguera de Anápolis, morre aos 61 anos

Profissional estava internado havia quase dois meses após acidente durante reportagem

Isabella Valverde - 17 de agosto de 2025

Divino Costa tinha 61 anos. (Foto: Reprodução)

Faleceu neste domingo (17), aos 61 anos, o cinegrafista Divino Costa, um dos nomes mais respeitados da comunicação em Anápolis.

Ele fez história na TV Anhanguera, onde construiu uma trajetória marcada pela dedicação e pelo olhar sensível por trás das câmeras.

No dia 26 de junho, enquanto gravava uma reportagem sobre os carros de bois que seguem para a Romaria de Trindade, acabou sendo atingido por um dos animais e sofreu ferimentos no abdômen.

Desde então, passou por tratamento e complicações, permanecendo internado por quase dois meses.

O velório será realizado nesta segunda-feira (18), a partir das 07h, na Funerária Senap.

