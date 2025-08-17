Divino Costa, cinegrafista que fez história na TV Anhanguera de Anápolis, morre aos 61 anos

Profissional estava internado havia quase dois meses após acidente durante reportagem

Divino Costa tinha 61 anos. (Foto: Reprodução)

Faleceu neste domingo (17), aos 61 anos, o cinegrafista Divino Costa, um dos nomes mais respeitados da comunicação em Anápolis.

Ele fez história na TV Anhanguera, onde construiu uma trajetória marcada pela dedicação e pelo olhar sensível por trás das câmeras.

No dia 26 de junho, enquanto gravava uma reportagem sobre os carros de bois que seguem para a Romaria de Trindade, acabou sendo atingido por um dos animais e sofreu ferimentos no abdômen.

Desde então, passou por tratamento e complicações, permanecendo internado por quase dois meses.

O velório será realizado nesta segunda-feira (18), a partir das 07h, na Funerária Senap.

