Moeda de 50 centavos pode ser trocada por até R$ 100; veja se você tem direito

Para quem guarda esta moedas antigas, pode ser a oportunidade de transformar um simples troco em um bom dinheiro

Pedro Ribeiro - 17 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução)

Uma moeda de 50 centavos pode valer muito mais do que o que está gravado nela.

Segundo o Banco Central, uma peça específica de 2002 pode alcançar valores altos no mercado de colecionadores devido a um erro de cunhagem chamado reverso horizontal.

Para quem guarda moedas antigas, esta pode ser a oportunidade de transformar um simples troco em um bom dinheiro.

O defeito ocorre quando o verso da moeda, que traz o número “50” e a constelação do Cruzeiro do Sul, está desalinhado em relação ao anverso, onde aparece a imagem do Barão do Rio Branco. Ao girar a moeda verticalmente, o verso aparece inclinado ou até de cabeça para baixo. Esse detalhe, que passa despercebido para muitos, é o que torna a peça rara e valiosa.

Quanto vale essa moeda

O preço varia de acordo com o estado de conservação. Uma moeda muito circulada pode render entre R$ 30 e R$ 50. Já as pouco circuladas podem ser negociadas por R$ 50 a R$ 70. No estado chamado “Flor de Cunho”, ou seja, impecável, o valor pode ultrapassar R$ 100. Em leilões especializados, exemplares bem preservados chegam a mais de R$ 150.

Onde vender moedas raras

Quem tem essa moeda pode vendê-la em grupos de numismática no Facebook, WhatsApp e Telegram, ou em plataformas como Mercado Livre, OLX e Shopee. Outra opção são as casas de leilão especializadas e feiras de colecionadores, onde há forte procura por peças raras. Antes de fechar negócio, vale consultar um especialista para garantir uma avaliação correta e evitar golpes.

Por que colecionadores pagam tanto

O valor não está apenas no metal, mas na raridade e na história por trás de cada moeda. Erros de cunhagem são procurados porque representam algo único dentro de uma produção padronizada. Quanto menos exemplares circulando, maior a demanda e, consequentemente, o preço.

Se você tem o hábito de guardar moedas, vale a pena conferir se alguma delas apresenta esse defeito. Uma simples moeda esquecida na gaveta pode estar valendo muito mais do que você imagina.

