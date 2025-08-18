O tempo máximo que as roupas podem ficar dentro de uma máquina de lavar

Deixar a máquina de lavar com roupas ainda no interior pode causar prejuízos as peças e até ao eletrodoméstico

Ruan Monyel - 18 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Adenice Andrade)

Deixar a máquina de lavar ligada por longos períodos após o término do ciclo de lavagem, com roupas ainda no interior, pode parecer um descuido inofensivo, mas o que muitos não imaginam é que essa prática pode causar prejuízos à saúde da família, ao desempenho do eletrodoméstico e à conservação dos tecidos.

Em primeiro lugar, o ambiente interno da lavadora torna-se terreno fértil para a proliferação de bactérias e fungos. Afinal, essa umidade retida, quando combinada com tecidos ainda molhados, favorece a formação de mofo e odores desagradáveis, e pode até gerar manchas.

Além dos problemas de higiene, a estrutura das próprias roupas está sujeita a degradação. Manter tecidos dentro da máquina por tempo prolongado favorece o enfraquecimento das fibras, o desbotamento das cores, surgimento de rasgos e desgaste precoce das peças.

Diante disso, a recomendação é clara: não deixe roupas dentro da máquina por horas após o ciclo de lavagem. Em vez disso, retire-as assim que possível para arejar no varal ou, se for o caso, reinicie um ciclo curto apenas para evitar o cheiro desagradável.

Embora especialistas não definam um tempo específico aceitável para deixar roupas no interior da máquina após a lavagem, é possível estabelecer boas práticas com base nessas recomendações. O ideal é retirar as peças ao fim do ciclo, de forma imediata ou em até 30 minutos.

Vale lembrar que o ato de manter o eletrodoméstico ligado sem supervisão também pode implicar em um consumo desnecessário de energia e, em casos extremos, representar riscos elétricos, especialmente em instalações que não contam com proteção adequada.

Por isso, além de remover as roupas, desligar a máquina da tomada ou usar um interruptor de tomada é uma medida sensata para maior segurança em casa.

