Paraquedista que sofreu acidente em Anápolis está entubada e respirando por aparelhos, diz Heana

Em nota ao Portal 6, unidade de saúde deu detalhes sobre situação atual da vítima, de 35 anos

Augusto Araújo - 18 de agosto de 2025

Caso ocorreu na Vila Formosa. (Foto: Reprodução)

O Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA) atualizou o estado de saúde de Karina Sampaio Silva, paraquedista que se acidentou após uma intercorrência durante um salto em Anápolis, na tarde deste domingo (17).

Em nota enviada ao Portal 6 às 12h31, a unidade de saúde informou que a paciente, de 35 anos, deu entrada por volta das 18h27, trazida por uma ambulância da empresa Skydive Cerrado.

Ela foi entubada na chegada, apresentando diversas fraturas no corpo e traumatismo cranioencefálico grave. Na nota, o Heana destacou que ela encontra-se em ventilação mecânica e em estado grave.

“No momento, permanece sob uso de sedação contínua e acompanhamento das equipes de Neurocirurgia e Cirurgia Geral”, concluiu o documento.

A íntegra da nota pode ser conferida ao final da matéria.

Relembre

Karina sofreu um acidente grave na tarde deste domingo (17) em Anápolis, após cair de paraquedas na Vila Formosa.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima ficou inconsciente e apresentava sangramento nasal no momento do resgate. Após receber os primeiros socorros, a mulher foi encaminhada para o Heana.

Com a palavra, o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana)

“O Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA) informa que a paciente Karina Sampaio Silva, de 35 anos, foi admitida na unidade neste domingo, 17 de agosto de 2025, às 18h27, trazida por ambulância da empresa de paraquedismo após acidente durante salto.

A paciente apresenta quadro de politrauma, com traumatismo cranioencefálico grave. Foi entubada na chegada, encontra-se em ventilação mecânica e em estado grave. No momento, permanece sob uso de sedação contínua e acompanhamento das equipes de Neurocirurgia e Cirurgia Geral.”