Aviso de piloto de avião foi essencial para resgate de mulher que se acidentou em Anápolis após pular de paraquedas

Vítima foi identificada como moradora de Brasília, que realizou salto através de empresa que atua na área há 20 anos

Davi Galvão - 18 de agosto de 2025

Vítima de acidente com paraquedas foi levada ao Heana. (Foto: Reprodução)

Foi identificada como Karina Sampaio Silva, de 35 anos, a mulher que se acidentou após uma intercorrência durante o salto de paraquedas em Anápolis, na tarde deste domingo (17).

Moradora de Brasília, ela veio para a cidade e realizou o salto através da Skydive Cerrado, empresa que já atua na área há 20 anos.

A vítima caiu na Vila Formosa, próximo a uma lanchonete localizada na Rua 17-A e, segundo o Corpo de Bombeiros, apresentava sangramento nasal no momento do resgate. Ela recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhada ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana). A reportagem buscou contato com a unidade de saúde, mas não houve retorno.

Ao Portal 6, a SkyDive informou que o próprio piloto do avião percebeu que algo não estava certo, logo após o salto, uma vez que o paraquedas, acionado automaticamente ao atingir determinada velocidade, passou a descer em espiral, de forma descontrolada.

“O piloto até voltou, voou mais perto para poder confirmar e, após constatar que algo de fato estava fora do padrão, já acionou a equipe de solo”, comentou o responsável pela empresa. Um vídeo feito por populares flagrou o exato instante em que a aeronave efetuou as manobras.

Até o momento, a SkyDive acredita que Karina tenha perdido a consciência durante o pulo, mas que aguarda uma perícia específica para determinar o que de fato ocorreu.

A empresa afirmou que, graças ao aviso do piloto, pôde prontificar a própria UTI móvel, que já estava a postos, e em menos de 20 minutos chegaram ao local da queda.

Ainda, salientaram que estão acompanhando o caso, em contato com a família e à disposição das autoridades para esclarecer o ocorrido.

