Quase 1 milhão de brasileiros serão excluídos do Bolsa Família neste mês; veja quem está na lista

Agora, os dados de renda são atualizados automaticamente, o que facilita a identificação de famílias que já não se enquadram nos critérios do benefício

Pedro Ribeiro - 18 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O Bolsa Família vai passar por uma grande mudança neste mês, e quase 1 milhão de famílias deixarão de receber o benefício.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), 958 mil domicílios saíram do programa em julho após aumento de renda, e a exclusão começa a valer a partir de agosto.

Quase 1 milhão de brasileiros serão excluídos do Bolsa Família neste mês; veja quem está na lista

A maior parte, cerca de 536 mil famílias, chegou ao prazo máximo de 24 meses da chamada Regra de Proteção. Essa regra permite que o beneficiário continue no Bolsa Família recebendo 50% do valor mesmo após superar a renda mínima de R$ 218 por pessoa. Já outros 385 mil lares ultrapassaram diretamente o limite de meio salário mínimo por pessoa, hoje fixado em R$ 759, e foram desligados do benefício sem passar pela Regra de Proteção.

Possibilidade de retorno

Mesmo quem está deixando o Bolsa Família agora pode voltar a receber o benefício. Isso é garantido pela regra do Retorno Garantido, que dá prioridade a quem voltar à situação de pobreza. Segundo o ministro Wellington Dias, muitos beneficiários deixaram o programa por conseguirem empregos mais estáveis ou aumentarem a renda com pequenos negócios. Ele destacou que, desde 2023, cerca de 24 milhões de brasileiros conseguiram superar a pobreza.

Cadastro mais rápido e preciso

Uma atualização no Cadastro Único, realizada em março, acelerou o cruzamento de informações com bases como o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). Agora, os dados de renda são atualizados automaticamente, o que facilita a identificação de famílias que já não se enquadram nos critérios do Bolsa Família. Com esse sistema mais eficiente, desde 2023 cerca de 8,6 milhões de famílias deixaram o programa.

Compromissos exigidos

O ministro também reforçou que participar do Bolsa Família exige cumprir condicionalidades. Entre elas estão manter crianças e adolescentes na escola, participar de cursos de qualificação e buscar formas de conquistar autonomia financeira. Ele lamentou o preconceito contra beneficiários e lembrou que muitas famílias estão migrando para a classe média com o aumento da renda.

Quadro atual do programa

Com essas mudanças, o número de famílias atendidas caiu para 19,6 milhões em julho, o menor desde que o nome Bolsa Família voltou a ser usado, em março de 2023. Para comparação, em setembro do mesmo ano o programa chegou a beneficiar 21,4 milhões de famílias.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!