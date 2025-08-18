Roberto Naves ficou 2 anos sem pagar uma das faculdade e a dívida chega a R$ 12 milhões, detalha prefeito

Outras duas instituições de ensino superior também fizeram parte do programa GraduAção

Natália Sezil - 18 de agosto de 2025

Márcio Corrêa (PL) anunciou valor da dívida deixada por Roberto Naves (Republicanos) à faculdade. (Foto: Samuel Leão/Portal 6 e Reprodução)

Márcio Corrêa (PL), prefeito de Anápolis, revelou que a gestão Roberto Naves (Republicanos) ficou devendo mais de R$ 12 milhões a uma das faculdades conveniadas ao Programa GraduAção.

Em abril, o Portal 6 já havia repercutido que Roberto não repassava os pagamentos às instituições de ensino superior desde 2022. Até dezembro de 2024, sabia-se que a dívida acumulada somava R$ 7.916.001,75.

O novo número dado por Márcio ultrapassa em pelo menos 50% a estimativa calculada anteriormente – e pode aumentar, visto que o gestor apontou que essa dívida se refere a apenas uma das faculdades.

Ao todo, três instituições são conveniadas ao GraduAção. O prefeito detalhou à reportagem que o valor total que precisa ser pago pela Administração Municipal ainda não é exato.

“Não foi pago uma mensalidade sequer. É natural a faculdade querer receber, porque ela assina o contrato não é com o prefeito, é com a Prefeitura”, afirmou.

Quanto às possibilidades de driblar esse problema, mas manter o programa, Márcio diz que elas serão discutidas diretamente com as faculdades. Por enquanto, ele levanta as opções de financiamento e prestação de serviços pelos estudantes contemplados.

O prefeito afirma buscar “algum caminho para conseguir, de fato, realizar o sonho desses jovens promissores, que estão buscando poder ter novas oportunidades”.

“A educação, e a graduação sobretudo, é um grande instrumento para a emancipação e a transformação de vidas, de famílias e dos jovens que estiveram presentes aqui”, disse no Fórum de Anápolis, onde 16 estudantes compareceram para provar junto ao Ministério Público (MPGO) que não estavam envolvidos em fraudes.



