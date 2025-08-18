Márcio Corrêa diz que Prefeitura já descobriu o perfil de estudantes que fraudaram bolsa universitária: “quase 100%”
Prefeito compareceu à reunião no Fórum de Anápolis com o Ministério Público e beneficiários do GraduAção
Prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL) diz já ter descoberto o perfil de estudantes que fraudaram as bolsas universitárias do Programa GraduAção. Segundo o gestor municipal, o número passa de 80% dos beneficiados.
Márcio compareceu nesta segunda-feira (18) ao Fórum de Anápolis, onde o Ministério Público de Goiás (MPGO) se reuniu com os estudantes que quiseram realizar o recadastramento para tentar renovar as bolsas.
A chance de provar que não estavam envolvidos em fraude, no entanto, foi aproveitada por apenas 16 candidatos, de um total que ultrapassava 100 graduandos.
“Quase 100% dos alunos que moravam com terceiros, com avós, tios, são filhos de servidores públicos municipais, estaduais ou federais… filhos de empresários, comerciantes”, apontou o prefeito ao Portal 6.
Ele diz que a gestão tem olhado com sensibilidade à questão, frisando que o Ensino Superior é responsabilidade do Governo Federal e voltando a repetir que cabe ao Município promover o Ensino Infantil.
“A gente não pode fazer desse instrumento um trampolim para quem já está no topo”, afirmou sobre o GraduAção. “Nosso papel é fazer políticas públicas a quem precisa”.
