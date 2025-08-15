Estudantes de Medicina ganham chance de provar que não estavam fraudando bolsa do Graduação

Programa da Prefeitura de Anápolis havia sido suspenso por suspeitas de irregularidades. Novo edital convoca beneficiários para recadastramento e checagem rigorosa de dados

Samuel Leão - 15 de agosto de 2025

(Foto: Marcello Casal JR / Agência Brasil)

A Prefeitura de Anápolis lançou, nesta quinta-feira (14), o Edital de Chamamento Extraordinário para o Procedimento de Integridade e Conformidade (Antifraude) do Programa de Graduação.

A medida, de caráter excepcional, dá aos estudantes — principalmente os do curso de Medicina — a oportunidade de comprovar que não cometeram irregularidades para obter o benefício, que foi suspenso no início do ano após denúncias de fraudes envolvendo alunos ricos.

O procedimento inclui recadastramento obrigatório para possível renovação da bolsa, exigência de nova documentação e aplicação de uma rigorosa pesquisa social.

Os estudantes deverão apresentar comprovantes de renda e residência próprios e também dos pais, avós ou de quem compartilhem moradia.

Será exigida ainda a assinatura de um termo autorizando o cruzamento de dados com diferentes bases públicas.

Em caso de suspeitas relevantes, o Ministério Público de Goiás (MPGO) poderá requisitar a quebra de sigilo fiscal e bancário dos beneficiários.

Embora o chamamento seja voluntário neste momento, quem não participar ficará impossibilitado de renovar o benefício em futuros editais.

A Prefeitura de Anápolis alerta que a adesão ao processo não garante a continuidade da bolsa, pois a renovação dependerá da verificação das informações e da manutenção do programa.

Os estudantes convocados deverão participar de uma reunião oficial com o MPGO no próximo dia 18 de agosto, como parte do processo de acompanhamento institucional da medida.

A Comissão de Apuração Preliminar identificou indícios de irregularidades em cerca de 20% das bolsas ativas, o que reforçou a necessidade da adoção de mecanismos de verificação mais rígidos.

Em nota, a Administração Municipal afirma que o objetivo é garantir justiça social, proteger os recursos públicos e assegurar que apenas estudantes que realmente precisam da ajuda financeira continuem sendo beneficiados.

O edital completo está disponível no Diário Oficial do Município (DOM).