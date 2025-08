Alvo de investigação por dar bolsas de Medicina para estudantes ricos, Graduação já custou mais de R$ 17 milhões

Programa criado na gestão Roberto Naves repassou cifras milionárias até 2022 e acumula dívidas com instituições de ensino

Samuel Leão - 01 de agosto de 2025

Sede da Prefeitura de Anápolis. (Foto: Divulgação)

O Graduação, criado em 2019 pela gestão do ex-prefeito Roberto Naves (Republicanos) para oferecer bolsas de estudo no ensino superior, está agora no centro de uma investigação por suspeitas de fraudes na concessão de benefícios — especialmente em cursos como Medicina.

Rápidas apurou que a Prefeitura de Anápolis repassou R$ 17.768.470,53 para instituições de ensino entre os anos de 2019 e 2022. Valor que faz parte de um montante ainda maior: mais de R$ 24 milhões destinados ao programa desde sua criação.

A partir de 2023, no entanto, a prefeitura interrompeu os pagamentos às instituições particulares e passou a acumular dívidas que somam R$ 7.916.001,75, conforme os dados obtidos pela coluna.

Com a entrada do prefeito Márcio Corrêa (PL), uma auditoria interna foi determinada e acabou revelando inúmeras irregularidades. Diversos beneficiários do programa apresentaram renda incompatível com os critérios exigidos.

Em alguns casos, filhos e filhas de empresários declararam receber apenas três salários mínimos, enquanto mantinham estilos de vida completamente incompatíveis com o perfil de baixa renda, ostentando carros de luxo, viagens e padrões elevados de consumo.

Prefeitura cria nova comissão para apurar fraudes no Graduação

Ainda nesta semana, a Prefeitura de Anápolis criou uma nova comissão para investigar suspeitas de fraudes no Graduação, que concede bolsas de estudo a universitários de baixa renda, principalmente no curso de Medicina.

A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) e ocorre após a revogação da equipe anterior, dissolvida por determinação do prefeito Márcio Corrêa (PL) por possível ligação de membros com investigados.

Agora, três servidores efetivos — Alaine Alves Valim, Bruno Rios Rolim e Valéria Cristina de Freitas — terão até 30 dias para apurar irregularidades no uso do CadÚnico e possíveis falsificações de endereço e renda. O prazo pode ser prorrogado. O trabalho será sigiloso e deve consubstanciar as investigações já em andamento.

