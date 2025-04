Roberto deixou dívida de quase R$ 8 milhões em recursos não repassados para faculdades no programa Graduação

Estudantes contemplados pelo benefício vivem dilema e temor de cancelamento da matrícula a partir do segundo semestre de 2015

Samuel Leão - 29 de abril de 2025

Roberto Naves foi prefeito de Anápolis entre 2017 e 2024.(Foto: Divulgação)

Instituído em 2019 pelo então prefeito Roberto Naves (Republicanos), o Programa Graduação atendeu centenas de estudantes anapolinos, mas acabou sendo descontinuado por Márcio Corrêa assim que assumiu a Prefeitura de Anápolis. Além de denunciar fraudes na concessão das bolsas, o novo prefeito alegou que a gestão dele priorizará investimentos no Ensino Infantil.

Rápidas descobriu, no entanto, que esse não é o lado mais dramático da situação para os estudantes honestos, tampouco para as contas do município. Na verdade, Roberto deixou de fazer pagamentos para as instituições de ensino superior desde 2022.

Já as faculdades, por motivo ainda desconhecido, não tornaram isso público e a dívida que a Prefeitura de Anápolis tem com essas empresas, até dezembro de 2024, somou R$ 7.916.001,75.

O mais provável é que essa dívida só seja recebida na Justiça, uma vez que a nova gestão não deu nenhum indicativo de negociação. Por tudo isso, cresce entre os estudantes antes contemplados a sensação de que as faculdades podem cancelar matrículas no próximo semestre ou permitir a renovação somente dos se dispuserem a pagar 100% da mensalidade.

A importante recomendação do TRE-GO para presidentes de partidos

O prazo final para a prestação de contas dos partidos será no dia 30 de junho, mas, desde já, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) em Goiás já produz conteúdos reforçando a importância da regularização ser feita quanto antes.

Isso porque, em caso de esquecimento ou qualquer tipo de falha, é possível que o partido perca o direito de receber recursos públicos ou, em grau máximo, o de funcionar no município.

Motoristas de aplicativo percebem queda no valor mínimo de corridas

Em meio a casos de violência contra motoristas de aplicativo, como o registrado no último domingo (27), em Anápolis, a desvalorização do trabalho dos condutores surge como outro empecilho.

Isso porque, em conversa com a coluna, motoristas ativos desde 2017, ano de estreia de Uber no município, relataram a redução da tarifa mínima, que antes era de R$ 6,75 para atuais R$ 5,49.

Estádio Zeca Puglise finalmente deve passar por reforma

Muito querido pelos jogadores e amantes do futebol anapolino, o tradicional Estádio Amador Zeca Puglise, situado na região do IAPC, finalmente deve passar por uma reforma

A ação parte de uma emenda, estimada em R$ 1 milhão, dada pelo deputado federal Rubens Otoni (PT) ao município. Ainda não há uma previsão exata para o começo das obras.

Adiado o show de Jorge Aragão em Goiânia

O show de Jorge Aragão, que seria em 14 de junho no Centro de Convenções da PUC e celebraria os 50 anos de carreira do artista, foi adiado para 13 de setembro. O motivo é uma cirurgia pela qual o artista passará em maio, exigindo tempo de recuperação.

Ingressos já adquiridos continuam válidos para a nova data. Quem preferir poderá solicitar o reembolso.

A organização agradeceu a compreensão do público e reforçou que a apresentação será ainda mais especial.

Consolidação da federação entre UB e PP movimenta outros “casamentos”

Mudanças no cenário político goiano se avolumam, com a confirmação da federação entre União Brasil (UB) e Progressistas (PP), adversários históricos buscam também novas forças.

Uma fusão entre PSDB e Podemos deve ser confirmada nesta terça-feira (29) e o presidente nacional do partido, e ex-governador Marconi Perillo (PSDB), aposta em rachas na base Caiadista, para abalar o projeto de Daniel Vilela (MDB) ao Governo.

Nota 10

Para a diretoria de Meio Ambiente de Anápolis, que resolveu dar atenção para qualidade dos lagos do Parque Ipiranga e do Jardim Botânico. A situação dessas grandes poças d’água está calamitosa.

Nota Zero

Para o influencer Cleitin Mil Graus, que achou de bom-tom caçoar da denúncia de violência doméstica feita pela deputada federal Marussa Boldrin (MDB) nas redes sociais.