A oração curta que muitos rezam antes de dormir e dizem que muda o dia seguinte

Muitos fiéis afirmam que essa oração curta, feita todas as noites, traz paz imediata e reflete diretamente no dia seguinte

Ruan Monyel - 19 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Photo By: Kaboompics.com)

Em meio à correria diária, preocupações e responsabilidades acabam pesando na mente e dificultando o descanso noturno. Não por acaso, cada vez mais pessoas buscam maneiras de acalmar o coração antes de dormir e encontrar serenidade para enfrentar o dia seguinte. Entre essas práticas, a oração curta se destaca como um gesto simples e poderoso, capaz de renovar as forças e transformar a forma como encaramos a rotina.

Muitos fiéis afirmam que uma oração curta, feita todas as noites, traz paz imediata e reflete diretamente no dia seguinte. Trata-se de um momento de conexão espiritual que não exige longas palavras, mas sim sinceridade. O hábito de rezar antes de dormir tem sido apontado como responsável por noites de sono mais tranquilas, além de proporcionar ânimo e clareza ao acordar.

Uma das orações mais conhecidas nesse contexto é simples e profunda ao mesmo tempo:

“Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado e sabedoria para distinguir uma coisa da outra.”

Essa prece, curta e direta, concentra em poucas palavras sentimentos de gratidão, confiança e entrega. Ela resume a busca por equilíbrio: agir quando for possível, aceitar quando não houver saída e reconhecer a diferença entre uma situação e outra.

Especialistas em espiritualidade e até psicólogos destacam que esse ritual tem efeitos positivos também sobre a saúde emocional. Ao entregar as preocupações nas mãos de Deus e reconhecer os próprios limites, a mente encontra espaço para o descanso, o que contribui para um sono mais profundo e restaurador.

Assim, incluir essa oração curta na rotina antes de dormir pode ser um verdadeiro divisor de águas. Ela não promete eliminar problemas, mas garante força, serenidade e sabedoria para enfrentá-los.

