Não é iPhone, nem Barbie: as 6 mercadorias mais vendidas da história da humanidade

Muito além da tecnologia, itens simples dominam o topo das vendas históricas até os dias atuais

Magno Oliver - 19 de agosto de 2025

(Foto: Anna Júlia Steckelberg/Portal 6)

Qual foi a mercadoria que você mais comprou na sua vida? Um levantamento da Ruby Midia Corporation levantou dados sobre um recorte atual das mercadorias que mais vendem até hoje no mercado.

Não é iPhone, nem Barbie: as 6 mercadorias mais vendidas da história da humanidade

1. Aspirina – 10 trilhões de unidades

Usada para aliviar dores, reduzir febres, prevenir ou tratar doenças, a aspirina teve impressionantes 10 trilhões de comprimidos vendidos desde sua criação em 1899, pela empresa Bayer. A produção anual chega a 100 bilhões de unidades, com consumo anual de 40.000 toneladas de pílulas, o equivalente a cerca de 120 bilhões de comprimidos.

2. Latas de Coca-Cola – 2 trilhões de unidades

A queridinha bebida Coca-Cola, registrada como marca em 1893, alcançou a marca de aproximadamente 2 trilhões de latas vendidas desde 1955, segundo estimativas da Coca-Cola Company. Com uma média de 2 bilhões de latas por dia, a bebida se consolidou como um símbolo cultural e econômico, refletindo o poder de marketing e a expansão global da empresa, que continua inovando com parcerias e buscando mais expansão no mercado.

3. Peças de LEGO – 1,1 trilhão de unidades

As peças de LEGO, fabricadas pela empresa dinamarquesa homônima, somam 1,1 trilhão de unidades vendidas até 2025, segundo o site Lightailing, que relata o crescimento da empresa, com 832 lojas mundiais e uma receita de US$ 7,2 bilhões em 2020. A popularidade das peças entre crianças e adultos, impulsionada por sua versatilidade, explica sua posição no topo do ranking de brinquedos.

4. Cápsulas de Munição – 1 trilhão de unidades

As cápsulas de munição para armas de pequeno porte, como revólveres e fuzis, totalizam cerca de 1 trilhão de unidades fabricadas até hoje. É o que apontou um relatório do Small Arms Survey e Oxfam, que considera uma produção anual de 12 bilhões, com picos históricos, como os 150 bilhões durante a Segunda Guerra Mundial. O dado reflete o impacto da indústria bélica na história global, embora seja um tema sensível e controverso.

5. Canetas BIC – 100 bilhões de unidades

As canetas BIC, produzidas pela empresa francesa Bic, alcançaram a marca de 100 bilhões de unidades vendidas desde seu lançamento. Essa cifra vem com base em relatórios da Statista, que indicam uma receita global de mais de 1,831 milhão de euros em 2021. A acessibilidade e a durabilidade da caneta a tornaram um item essencial em escritórios e escolas ao redor do mundo.

6. Cartas Pokémon – 75 bilhões de unidades

Outra análise do estudo apontou que as famosas cartas Pokémon, lançadas em 1996, somam aproximadamente 75 bilhões de unidades vendidas até 2025. Lançadas em 1996, o jogo de cartas colecionáveis atravessa gerações e impulsiona um lucro de vendas que só cresce, não só pela nostalgia como o apelo multigeracional que a marca traz.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!