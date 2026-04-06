Segundo a psicanálise, pessoas que evitam conflitos querem apenas evitar expressar suas emoções, para não sofrer consequências

Certos comportamentos silenciosos do dia a dia podem esconder marcas emocionais construídas muito antes da vida adulta

Layne Brito - 06 de abril de 2026

(Foto: Marcelo Casal/Agência Brasil)

Em muitas situações, o silêncio costuma ser confundido com equilíbrio, paciência ou até maturidade. À primeira vista, quem evita discussões, engole incômodos e prefere recuar diante de tensão pode transmitir a imagem de alguém centrado e emocionalmente controlado.

No entanto, por trás dessa postura aparentemente tranquila, pode existir um mecanismo muito mais profundo, ligado não à serenidade, mas à tentativa de se proteger de dores antigas.

Segundo interpretações da psicanálise, evitar conflitos nem sempre significa saber lidar bem com as próprias emoções.

Em muitos casos, esse comportamento surge como forma de autopreservação diante do medo de rejeição, punição, abandono ou desgaste emocional.

Assim, em vez de expor o que sentem, algumas pessoas preferem se calar, ceder ou fugir de embates para evitar consequências que, em algum nível, ainda associam ao sofrimento.

Quando o silêncio vira defesa emocional

Esse padrão pode se formar ao longo da infância e da adolescência, especialmente em ambientes onde demonstrar raiva, tristeza, frustração ou discordância gerava críticas, broncas ou constrangimentos.

Com o passar do tempo, o indivíduo aprende a esconder emoções como forma de manter a paz ao redor, mesmo que isso custe o próprio bem-estar.

Na vida adulta, essa postura pode aparecer em relações afetivas, familiares e profissionais.

A pessoa evita conversas difíceis, guarda desconfortos e adia posicionamentos importantes, muitas vezes acreditando que está fazendo o melhor para todos.

Ainda assim, o acúmulo de sentimentos não expressos pode gerar ansiedade, frustração, cansaço emocional e dificuldade para estabelecer limites.

Efeitos desse comportamento nas relações

Embora o afastamento do conflito pareça aliviar tensões no curto prazo, ele também pode comprometer vínculos e alimentar mal-entendidos.

Isso porque emoções reprimidas não desaparecem.

Em algum momento, elas tendem a surgir em forma de sofrimento interno, distanciamento, irritação ou sensação constante de invalidação.

Reconhecer esse padrão é um passo importante para compreender que evitar conflitos o tempo todo nem sempre é sinal de maturidade.

Em muitos casos, pode ser apenas uma maneira aprendida de sobreviver emocionalmente.

Quando isso acontece, aprender a comunicar sentimentos de forma saudável deixa de ser confronto e passa a ser um exercício de cuidado consigo mesmo.

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