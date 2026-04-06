Usucapião: imóvel pode ser regularizado em cartório, sem processo judicial

Procedimento extrajudicial permite regularizar imóveis de forma mais rápida, econômica e sem necessidade de ação na Justiça

Gabriel Yuri Souto - 06 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

A usucapião extrajudicial vem ganhando espaço como alternativa prática para regularizar imóveis no Brasil. Esse modelo permite reconhecer a propriedade diretamente em cartório, sem necessidade de entrar com processo judicial, desde que o interessado cumpra os requisitos legais.

As informações foram divulgadas pela Academia Brasileira de Direito do Agronegócio (@abrada.oficial), que explicou como funciona o procedimento e em quais casos ele se aplica.

O que é a usucapião extrajudicial

A usucapião extrajudicial funciona como um procedimento administrativo realizado em cartório.

Nesse caso, o interessado comprova a posse do imóvel e solicita o reconhecimento da propriedade sem acionar a Justiça.

Além disso, o Conselho Nacional de Justiça regulamentou o procedimento por meio do Provimento nº 65/2017. Ao mesmo tempo, o artigo 1.071 do Código de Processo Civil de 2015 autoriza essa modalidade.

Assim, o processo se torna mais direto e menos burocrático.

Quais são os requisitos

Para utilizar a usucapião extrajudicial, o interessado precisa atender a exigências específicas.

Entre os principais pontos estão:

posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo prazo legal

planta e memorial descritivo assinados por profissional habilitado

anuência dos confrontantes ou ausência de oposição em até 15 dias

inexistência de disputa sobre o imóvel

Dessa forma, o cartório consegue analisar e dar andamento ao pedido com mais agilidade.

Vantagens do procedimento

A usucapião extrajudicial oferece benefícios importantes.

Entre eles:

prazo médio de cerca de 6 meses

custo menor, já que não há custas judiciais

menos desgaste para o interessado

processo mais previsível

Por isso, muitos proprietários optam por essa alternativa.

Quando não usar a via extrajudicial

Apesar das vantagens, nem todos os casos permitem esse tipo de regularização.

O procedimento não deve ser utilizado quando:

há oposição de confrontantes

existe disputa de posse em andamento

há réu incerto ou não localizado

Nessas situações, o interessado precisa recorrer ao processo judicial.

Aplicação em imóveis rurais

A usucapião extrajudicial também se aplica a imóveis rurais.

Inclusive, a legislação permite sua utilização mesmo em áreas acima de um módulo fiscal.

Além disso, essa possibilidade amplia o uso do procedimento no campo e facilita a regularização de propriedades.

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