Conserva de alho com mel: por que é recomendado para gripe e como usar

Combinação simples e antiga vem sendo usada como aliada natural para aliviar sintomas comuns de resfriados

Layne Brito - 06 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Quando os primeiros sinais de gripe aparecem, muita gente recorre a receitas caseiras que atravessam gerações. Entre elas, a conserva de alho com mel se destaca como uma das mais populares, principalmente por unir dois ingredientes conhecidos por seus efeitos no organismo.

A mistura, além de fácil de preparar, costuma ser associada ao fortalecimento do sistema imunológico e ao alívio de sintomas típicos, como tosse e irritação na garganta.

O alho é reconhecido por suas propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias, enquanto o mel atua como calmante natural, ajudando a suavizar a garganta e reduzir o desconforto.

Quando combinados, esses ingredientes podem potencializar seus efeitos, criando uma alternativa complementar para quem busca formas mais naturais de lidar com gripes e resfriados.

Por que a conserva é recomendada

A principal vantagem dessa combinação está na ação conjunta dos compostos presentes nos dois ingredientes.

O alho contém substâncias que podem ajudar o organismo a combater agentes infecciosos, enquanto o mel contribui para aliviar sintomas e melhorar a sensação de bem-estar.

Além disso, a conserva facilita o consumo, já que suaviza o sabor mais intenso do alho.

Como preparar e usar

A receita é simples: basta descascar dentes de alho, colocá-los em um recipiente de vidro e cobrir completamente com mel.

O ideal é deixar a mistura descansar por alguns dias antes do consumo, permitindo que os compostos sejam liberados.

Na hora de consumir, há duas formas mais comuns.

Algumas pessoas preferem ingerir apenas o mel, que já estará misturado com os compostos do alho e com sabor mais suave.

Outras optam por mastigar o dente de alho junto com o mel, o que potencializa os efeitos, embora tenha um sabor mais forte. A escolha depende da tolerância de cada pessoa.

O uso costuma ser feito de forma moderada, com pequenas porções ao longo do dia, principalmente nos primeiros sinais de gripe ou resfriado.

Ainda assim, o consumo deve ser equilibrado, especialmente para pessoas com restrições alimentares ou condições específicas de saúde.

Embora a conserva de alho com mel seja vista como um apoio natural, ela não substitui tratamentos médicos.

Em casos de sintomas persistentes ou mais intensos, a orientação de um profissional de saúde continua sendo essencial.

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