Conserva de alho com mel: por que é recomendado para gripe e como usar
Combinação simples e antiga vem sendo usada como aliada natural para aliviar sintomas comuns de resfriados
Quando os primeiros sinais de gripe aparecem, muita gente recorre a receitas caseiras que atravessam gerações. Entre elas, a conserva de alho com mel se destaca como uma das mais populares, principalmente por unir dois ingredientes conhecidos por seus efeitos no organismo.
A mistura, além de fácil de preparar, costuma ser associada ao fortalecimento do sistema imunológico e ao alívio de sintomas típicos, como tosse e irritação na garganta.
O alho é reconhecido por suas propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias, enquanto o mel atua como calmante natural, ajudando a suavizar a garganta e reduzir o desconforto.
- Segundo a psicanálise, pessoas que evitam conflitos querem apenas evitar expressar suas emoções, para não sofrer consequências
- Caixa realiza leilão com mais de 500 imóveis a partir de R$ 37 mil; veja como comprar
- Doação de bens em vida pode ser feita em cartório por quem deseja antecipar a herança com novas regras
Quando combinados, esses ingredientes podem potencializar seus efeitos, criando uma alternativa complementar para quem busca formas mais naturais de lidar com gripes e resfriados.
Por que a conserva é recomendada
A principal vantagem dessa combinação está na ação conjunta dos compostos presentes nos dois ingredientes.
O alho contém substâncias que podem ajudar o organismo a combater agentes infecciosos, enquanto o mel contribui para aliviar sintomas e melhorar a sensação de bem-estar.
Além disso, a conserva facilita o consumo, já que suaviza o sabor mais intenso do alho.
Como preparar e usar
A receita é simples: basta descascar dentes de alho, colocá-los em um recipiente de vidro e cobrir completamente com mel.
O ideal é deixar a mistura descansar por alguns dias antes do consumo, permitindo que os compostos sejam liberados.
Na hora de consumir, há duas formas mais comuns.
Algumas pessoas preferem ingerir apenas o mel, que já estará misturado com os compostos do alho e com sabor mais suave.
Outras optam por mastigar o dente de alho junto com o mel, o que potencializa os efeitos, embora tenha um sabor mais forte. A escolha depende da tolerância de cada pessoa.
O uso costuma ser feito de forma moderada, com pequenas porções ao longo do dia, principalmente nos primeiros sinais de gripe ou resfriado.
Ainda assim, o consumo deve ser equilibrado, especialmente para pessoas com restrições alimentares ou condições específicas de saúde.
Embora a conserva de alho com mel seja vista como um apoio natural, ela não substitui tratamentos médicos.
Em casos de sintomas persistentes ou mais intensos, a orientação de um profissional de saúde continua sendo essencial.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!