Motoristas que fazem baliza errado podem ser multados em até R$ 195,23, segundo o CTB

Estacionar longe do meio-fio ou fora do padrão permitido pode gerar penalidades e até remoção do veículo, conforme regras do Código de Trânsito Brasileiro

Gabriel Yuri Souto - 06 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

Muitos motoristas ainda acreditam que errar a baliza é apenas uma falha de habilidade, mas a prática pode gerar multa e pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece regras claras sobre como o veículo deve ser posicionado ao estacionar, inclusive em vagas paralelas.

De acordo com a legislação, o carro deve ficar alinhado ao meio-fio, paralelo à via e o mais próximo possível da guia da calçada.

Quando isso não acontece, o condutor pode ser enquadrado no artigo 181 do CTB, que trata das infrações por estacionamento irregular.

Entre os principais erros está justamente parar o veículo afastado do meio-fio, situação comum em balizas mal executadas.

O texto da lei define que estacionar entre 50 centímetros e 1 metro da calçada é infração leve, sujeita a multa de R$ 88,38 e três pontos na CNH.

Já quando a distância ultrapassa 1 metro, a infração passa a ser considerada grave, com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na habilitação, além da possibilidade de remoção do veículo.

Na prática, isso significa que uma baliza mal feita pode sair cara para o motorista, especialmente em vias urbanas com fiscalização mais rigorosa.

Além da distância incorreta, o artigo 181 também prevê punições para quem estaciona fora da posição adequada ou em desacordo com a sinalização, o que reforça a necessidade de atenção ao parar o carro.

Especialistas em trânsito destacam que a regra existe para garantir segurança e fluidez nas vias, evitando que veículos mal posicionados prejudiquem a circulação de outros condutores e pedestres.

Por isso, mais do que uma questão de habilidade, fazer a baliza corretamente é uma obrigação legal — e ignorar essa exigência pode resultar em multa e dor no bolso.

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