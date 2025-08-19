Polícia Civil prende suspeito de ter matado a própria cunhada de forma brutal em Trindade

Suspeito ainda teria ligado para o irmão, marido da vítima, confessando o porquê teria cometido crime

Augusto Araújo - 19 de agosto de 2025

Ana Clara Leite Bispo, de apenas 18 anos, teria sido morta pelo cunhado. (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil (PC), por meio do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Trindade (16ª DRP), prendeu um homem sob a suspeita de ter matado Ana Clara Leite Bispo, que era a própria cunhada dele.

O caso ocorreu no dia 02 de agosto, por volta das 21h, no Residencial Solar São Francisco, em Trindade.

A vítima, de apenas 18 anos, foi encontrada nua, com ferimentos na cabeça e já sem vida dentro da residência em que morava. Há indícios de que ela também tenha sido estuprada antes de ser morta.

Segundo o delegado Douglas Pedrosa, o corpo foi localizado pelo companheiro de Ana Clara, que retornava do trabalho naquele momento. Ainda de acordo com a investigação, ela teria sido morta com golpes de barra de cimento caseira.

Em entrevista ao G1 na última terça-feira (12), o delegado afirmou que o suposto autor ligou para o irmão, confessando o crime e alegando que a jovem estava tendo um caso com o pai deles.

Na sequência, o suspeito fugiu e passou a ser procurado pelas forças de segurança.

Durante duas semanas, equipes da PC de Goiás, com o apoio da Polícia Militar (PM) e também da Polícia Civil do Pará, realizaram intensas diligências para localizar o suspeito.

A captura aconteceu na noite desta segunda-feira (18), no Setor Residencial Rio Verde, em Goiânia. O homem foi recolhido e permanece à disposição da Justiça.

