Influenciadora de Trindade viraliza e concorre a prêmio ao lado de Alok e Leonardo

Nas redes sociais, mulher já acumula mais de 2 milhões de seguidores e tem conquistado internautas

Gabriella Pinheiro - 02 de agosto de 2025

Influenciadora Geysilane da Silva Amaral.(Foto: Reprodução/ Instagram)

Com mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, a influenciadora Geysilane da Silva Amaral tem conquistado internautas pela simplicidade e simpatia ao mostrar o dia a dia, receitas caseiras e cuidados com a casa.

O sucesso é tanto que, agora, a moradora da cidade de Trindade, em Goiás, figura entre o Top 20 do iBest, na categoria Influenciador Goiás, aparecendo ao lado de nomes como Alok, Wanessa Camargo, Leonardo e Ingrid Guimarães.

Natural do Maranhão, ela se mudou para o estado, juntamente com o esposo, quando ainda tinha 15 anos e buscava melhores oportunidades de trabalho.

Ao g1, ela diz já ter atuado como diarista e em pesque-pague, em Trindade, e que começou a produzir conteúdos como influenciadora a partir de 2022.

Os vídeos, em sua maioria, são simples e gravados dentro da residência dela. Em algumas gravações, por exemplo, Geysilane aparece compartilhando receitas, mostrando a rotina doméstica e cuidados com o cabelo. Todos os conteúdos são produzidos por ela, com a ajuda do marido.

“Tem hora que eu fico sem acreditar, porque nunca pensei em conquistar tantas pessoas através do conteúdo simples de dona de casa, lavando louça, limpando casa, fazendo almoço… Sabia que iria alcançar um pouco de gente, mas não que seriam tantas”, diz.

Sobre o prêmio iBest — que seleciona diversas iniciativas na internet e nas redes sociais para votação do público — ela afirma que só soube que estava participando quando foi votar em outros influenciadores.

“Eu soube que estava concorrendo porque entrei por acaso para ver algumas pessoas que eu gosto e para poder votar. Aí eu vi que estava lá, mas até então eu nem sabia”, afirmou.

Vale destacar que a próxima fase não será por votação do público, mas sim por aplicação do algoritmo do iBest, que considera as métricas dos finalistas do Top 20, como alcance, engajamento e crescimento. Os Top 10 serão anunciados a partir do dia 25 de agosto.

